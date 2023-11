García Pimienta: “Va a ser un partido de picar mucha piedra”

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Xavier García Pimienta, considera que tendrán que “picar mucha piedra” ante el Getafe este viernes, por el estilo opuesto que practica su rival, aunque afrontan el partido con el “máximo respeto” por los resultados que está obteniendo el conjunto madrileño.

De hecho, el técnico catalán ha recordado en rueda de prensa que el equipo azulón tiene “un punto más y está por encima” pese a que el conjunto amarillo está haciendo “una buena temporada”, como él mismo ha valorado.

“Es un equipo con mucha personalidad, que sabe perfectamente a lo que juega, y con un entrenador como Bordalás, que es capaz de convencer a los jugadores de lo que tienen que hacer”, ha destacado Pimienta en varias fases de su alocución.

En cualquier caso, el preparador barcelonés espera un partido “muy diferente” al de la jornada anterior, con derrota ante el Betis (1-0), precisamente por las distintas características del oponente.

“Cada uno sentimos el fútbol de una manera y los estilos dan igual, porque el objetivo que tenemos todos es ganar, cada uno con nuestras armas”, ha explicado.

Pimienta ha elogiado la trayectoria de Bordalás, “lleva entrenando treinta años de forma ininterrumpida, desde Tercera a Primera División”, y sabedor de la mentalidad que inculca a sus futbolistas, sabe que les espera un partido “muy difícil, para tener mucha paciencia, tener personalidad con el balón pero también para estar atentos en el plano defensivo”.

En el aspecto individual, preguntado por el goleador Borja Mayoral, ha dicho que el delantero ya apuntaba “muchas maneras” en su etapa en el fútbol base del Real Madrid y ahora está en un “momento excelso” y en un equipo que le viene “como anillo al dedo”, pues se trata de delantero “con muy buena definición”.

También ha recordado que tuvo a sus órdenes en la cantera del FC Barcelona a su paisano Carles Aleñá, “de los mejores jugadores” que ha entrenado y que ahora se ha “adaptado” al modo de juego del Getafe.

Por otra parte, Pimienta insiste en no querer abordar públicamente el caso de Jonathan Viera, futbolista con el que ya no cuenta, y en cuanto al mercado de enero ha asegurado que no ha hablado con la dirección deportiva del club sobre posibles fichajes, contemplando como única novedad la vuelta del centrocampista Fabio González, cuya ficha profesional será activada tras su lesión. EFE