Jéssica de León afirma que el turismo canario ha de ser sostenible “o no será”

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno autonómico, Jéssica de León, ha afirmado en el pleno del Parlamento de Canarias que el turismo “ha de ser sostenible o no será”, porque eso es lo reclaman los clientes.

Esta es una de las conclusiones que obtuvo la delegación canaria de su participación en la feria mundial del turismo de Londres, celebrada a principios de noviembre, una cita que ha resultado un éxito y que muestra que el turismo británico, el más importante en Canarias, continúa creciendo a pesar de la situación económica, expuso la consejera en una comparecencia parlamentaria.

De León destacó que el Gobierno de Canarias asume el turismo “como una política transversal” porque “el turismo será sostenible o no será, no podrá ser rentable, no podrá subir los precios, tendría que bajarlos”.

Cuando se habla de sostenibilidad, advirtió, “ya no valen las buenas intenciones ni el pin en la solapa”.

En sus reuniones con los operadores, la delegación canaria comprobó que reclaman que sus clientes “vivan experiencias más sostenibles, más ‘eco friendly’ y menos emisiones de CO2 en los hoteles”.

Según la consejera, en torno al turismo hay “un cambio de paradigma”, porque ya no es el turista el principal cliente, sino el residente, de manera que el turismo es “una herramienta” cuyo fin es “mejorar la vida de los canarios”.

Por eso, continuó, el reto ahora es observar y medir bien su impacto en la población residente, en la calidad del empleo, en la vivienda, en las emisiones, en la movilidad, su impacto ambiental, el gasto energético, el consumo de agua y la regeneración de residuos.

Sobre este último aspecto, la consejera instó a los ayuntamientos a que premien con sus tasas municipales a las empresas que se esfuerzan en generar menos residuos, porque no es justo que paguen lo mismo que las que más contaminan.

Sobre la feria turística de Londres, destacó su importancia para la islas porque el mercado británico es el principal emisor de turistas para Canarias, única región española en la que se ha superado el número de visitantes y el gasto desde 2019.

Uno de cada dos turistas británicos que viaja España lo hace a Canarias y en las islas se produce el 60% de su gasto en destino, dijo Jéssica de León.

El británico es el 35% del mercado turístico para las islas, ha crecido un 15% con respecto a 2022 y en 2024 se espera un crecimiento del 8%, con un 32% más de gasto con respecto a 2019 en destino.

El turismo británico “no da muestras todavía de desfallecimiento” después de que Canarias haya logrado “sortear” el brexit, la caída de Thomas Cook, la pandemia, la crisis de Ucrania, la inflación, los tipos de interés elevados y la devaluación de la libra.

“No solo hemos mejorado, sino superado todas las expectativas”, los británicos no han reducido su gasto turístico, como se temía, planteó.

Para la consejera, la incógnita ahora es “cuánto más aguantaremos” a partir de que el 1 de enero entren en vigor los derechos del emisión en el transporte aéreo. EFE