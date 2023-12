El Consejo Asesor del presidente apoya la petición del Gobierno canario de flexibilizar la regla del gasto

Santa Cruz de Tenerife, (EFE).- El Consejo Asesor del presidente de Canarias, del que forman parte sindicatos y empresarios, ha expresado este lunes su apoyo a la petición del ejecutivo canario para que la regla del gasto no se aplique de forma estricta, sino que se haga de forma flexible.

La consejera de Economía, Matilde Asián, ha comentado que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el gobierno canario ha propuesto al ejecutivo español que en lugar de aplicar de forma estricta la regla del gasto, se haga de forma flexible.

Ha explicado que el planteamiento del Gobierno canario es que los ingresos que se tengan por encima de lo presupuestado, en lugar de destinarlo todo a pagar deuda, como obligará la regla del gasto a partir del 1 de enero de 2024, se pueda gastar cada año un determinado porcentaje.

Tanto los representantes sindicales, Inocencio Hernández (CCOO) y Manuel Navarro (UGT), como los empresariales, Pedro Ortega (CCE) y Pedro Alfonso (CEOE) han mostrado su apoyo a la propuesta del gobierno canario.

La consejera de Economía, Matilde Asián, que ha trasladado al Consejo Asesor lo hablado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha señalado que en el gobierno canario hay preocupación por los efectos de una aplicación estricta de la regla del gasto.

Esa preocupación deriva del hecho de que Canarias es cumplidora, está en equilibrio presupuestarios y su nivel de renta es el más bajo de España, ha apuntado la consejera, quien ha agregado que la comunidad autónoma dispondrá de más dinero por las entregas a cuentas de 2024 y por la liquidación de 2022, así como por el cumplimiento del déficit.

Por esos conceptos Canarias recibirá más de 300 millones de euros que, ha insistido Matilde Asián, se quieren destinar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a reducir la presión fiscal, y no a bajar la deuda, que es de unos 3.000 euros por ciudadanos canario frente a la media nacional, que es de 6.000 euros por habitante.

La consejera se ha referido asimismo a la condonación de la deuda de Cataluña, si bien ha reconocido que es preciso conocer la metodología que se aplicará, y ha reclamado que de hacerse deberán aplicarse criterios de equidad y solidaridad interterritorial, pero fuera del sistema de financiación.

Ha reconocido que el gobierno canario espera que el ejecutivo central sea sensible con su propuestas de una regla del gasto flexible, porque cree que no tiene sentido que si se tienen recursos no se puedan gastar.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha declarado que en los próximos años se tomarán decisiones trascendentales que competen a toda Canarias, no solo al gobierno regional, y ha insistido en que “no tiene sentido” que los recursos económicos sean utilizados para reducir la deuda o tenerlos en el banco, en lugar de destinarlos a cambiar las dificultades.

Ha hablado asimismo de la condonación de la deuda, algo que Canarias “no necesita, pero no renunciará” a esos recursos económicos que irán a otras comunidades, de forma que, ha añadido, si se condonan 1.850 euros a cada ciudadano de Cataluña en Canarias “se tiene que condonar lo mismo”.

Fernando Clavijo también ha hablado de la necesidad de modificar la financiación autonómica y que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) se excluyan de la misma.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, ha dicho que es preciso buscar una fórmula para que la regla del gasto tenga excepciones para regiones que han hecho bien las cosas, y ha añadido que “no es lógico” dedicar dinero a bajar la deuda cuando se tiene la más baja de España.

El secretario general de UGT de Canarias, Manuel Navarro, ha manifestado que es necesario que ese dinero se destine a las necesidades que hay de mejorar la sanidad y reducir el paro, y no a pagar una deuda que Canarias “no necesita pagar porque se ha portado bien”.

El secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González, ha opinado que no tiene sentido que una comunidad autónoma que recibirá unos 300 millones de euros más de financiación estatal tenga que destinarlo a amortizar una deuda baja en lugar de a mejorar la vida de las personas.

El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, ha subrayado que Canarias tiene mucho que invertir en competitividad y muchos “agujeros” que tapar en materia social, así como en bajar la presión fiscal.

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha hecho hincapié en que es un “lujo demasiado caro” destinar 300 millones de euros a pagar a los bancos en lugar de mejorar la sanidad y la educación, así como a luchar contra el paro estructural y reducir la baja productividad. EFE

