El Cabildo de Tenerife descarta que los pélets sean del mismo vertido que el de Galicia

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Cabildo de Tenerife descarta que los pélets hallados este miércoles en la playa de Bajamar (La Laguna) sean del mismo vertido que afecta a las costas gallegas y a buena parte de la cornisa cantábrica.

Así lo ha indicado la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, quien también ha informado de que, de momento, no se han localizado otros vertidos de estas micropartículas de plástico en otros puntos de la costa de Tenerife.

Pérez, que ha comparecido en rueda de prensa acompañada por la jefa de protección civil y atención de emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, ha detallado que se ha encargado al Instituto Español de Oceanografía (IEO) y a la Universidad de La Laguna (ULL) que estudien la composición del pélet y su procedencia.

Y a continuación ha añadido: “no parece razonable pensar, incluso podríamos descartar, que la procedencia sea la misma del vertido que afecta a Galicia y la costa cantábrica”.

Más categórico ha sido el catedrático de Química Analítica por la ULL Javier Hernández Borges, quien, tras el análisis en laboratorio de las muestras recogidas en Bajamar y el estudio de posibles trayectorias de los microplásticos del vertido de Galicia, en colaboración con el IEO y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha concluido, “con total seguridad”, que no proceden de aquel. “Es físicamente imposible”, ha rematado.

“Galicia está a 1.600 kilómetros y si consideramos la distancia, la velocidad a la que se mueve el océano, incluso si pensáramos que vienen en línea recta y a una velocidad el doble de la habitual, no llegarían a Canarias ni en 1.100 días”, ha recalcado el experto.

A pesar de que en estos momentos el de Bajamar se considera como un vertido puntual, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife ha advertido de que se podrían localizar otros nuevos, ya que “no es la primera vez que ocurre”.

Montserrat Román ha desligado la localización de pellets en Bajamar de otros posibles hallazgos de microplásticos en Canarias en las últimas horas, como en la playa de Las Canteras y en Lanzarote, al descartarse que se trate de poliestireno expandido.

Pese a todo se irá contrastando toda la información recibida para “conocer el alcance de esta situación”.

Román ha indicado que la situación de prealerta decretada por el Gobierno de Canarias se mantendrá activa “para establecer la afectación que pueda haber” por el vertido en Bajamar, “delimitarla y poder dar una respuesta”.

Ha recalcado que se trata de una situación “totalmente preventiva” y que no supone “riesgo suficiente ni la materialización de ninguna emergencia” para activar una fase superior.

El catedrático de Química Analítica Javier Hernández Borges ha recordado que un equipo de investigadores canarios lleva tres años monitorizando, dentro del proyecto Interreg Implamac, el impacto de los microplásticos en 46 playas de la Macaronesia.

Por eso, ha proseguido, “sabemos que lo que llega a nuestras playas: fundamentalmente es lo que nosotros llamamos fragmentos, trozos de plástico rígido con bordes irregulares y son normalmente fragmentos blancos”.

Pero también saben que “de manera regular” llegan pélets, un 6 % de los microplásticos hallados en las playas canarias, procedentes de otro tipo de vertidos que se están dando “en alguna parte del mundo”, y es que “con bastante frecuencia, más de lo que pensamos, se producen caídas de contenedores en los océanos”, ha dicho.

Los pélets hallados en la playa de Bajamar son de polietileno, igual que los del vertido en Galicia, pero están “muchísimo más degradados”, con lo cual no han sido liberados directamente al océano en fechas recientes.

El viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas, Marcos Lorenzo, ha indicado que “desgraciadamente” este tipo de vertidos “no es una situación nueva”.

Ha recalcado que “el posible impacto que tenga sobre la salud no es directa, no es una cuestión como un vertido de un hidrocarburo (…) evidentemente no es bueno que esté eso en nuestras playas, no es bueno que esa situación se produzca, pero no tiene esa afección directa grave a la salud”, ha insistido. EFE