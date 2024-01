Torres cree que CC debe meditar sobre su acuerdo con el PP, “que da la espalda a los canarios”

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera que Coalición Canaria “tendrá que meditar” sobre el comportamiento de su socio en las islas, el PP, partido al que ha acusado de haber “dado la espalda a los canarios y canarias” en el Congreso para tratar de hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro organizado por Canarias 7, Torres ha elogiado la “responsabilidad” demostrada por los nacionalistas canarios al apoyar en el Congreso la convalidación de los decretos leyes de los que dependían decisiones como la revaloración de las pensiones, la gratuidad del transporte público o la reducción de impuestos a los alimentos básicos, y la ha contrapuesto con el papel del PP.

“El Partido Popular y el PP de Canarias actuaron siguiendo las órdenes de (su presidente, Alberto Núñez) Feijóo, que está desnortado y prefiere que los pensionistas no vean revalorizadas sus pensiones o que el transporte tenga que pagarse. Prefiere eso para hacer caer a Pedro Sánchez o hacer caer una propuesta del Gobierno, antes que defender el interés general. Espero que los ciudadanos eso no lo perdonen”, ha señalado el líder del PSOE en las islas.

A la pregunta de si considera que el actual Gobierno de Canarias, que conforman CC y PP como socios mayoritarios, “tiene futuro”, ha recordado que en la historia autonómica de Canarias solo dos ejecutivos terminaron la legislatura con los mismos socios que la iniciaron, y en ambos casos estaba presente el PSOE.

“Quienes tienen que dar las explicaciones sobre su cohesión en este caso son CC y el PP. Pero sí tengo que decir que, frente a la responsabilidad que está demostrando CC en defender los intereses de Canarias con un Gobierno de progreso presidido por Pedro Sánchez, tenemos a un Partido Popular de Canarias que le está dando la espalda a las canarias y los canarios. Eso también lo tendrá que meditar en el seno del Gobierno su socio”, ha añadido.

Delegación de competencias a Cataluña

Respecto al pacto con Junts para que se deleguen a la Generalitat de Cataluña una serie de competencias estatales en materia de migración, el ministro ha defendido que es una opción “perfectamente constitucional” y que se tendrá que plasmar en una ley.

Torres ha enfatizado que para ese proyecto de ley de delegación de competencias a Cataluña salga adelante requerirá de más votos que los que suman PSOE y Junts, necesitará mayoría absoluta (176 síes), por lo que tendrá que concitar un amplio acuerdo político.

“Ese texto no saldría si no tuviese el acuerdo de Esquerra (Republicana de Catalunya), CC, PNV, Bloque Nacionalista Galego… Es decir, creo que estamos en una situación de mucha presencia mediática de algo que no digo que sea artificial, pero sí de algo que en cualquier caso lo tiene que decidir el Congreso”, ha enfatizado.

El ministro ha tachado además de “falso” que se afirme que Cataluña “le va a dar la espalda a Canarias” si asume competencias en inmigración y ha recordado que, durante la pasada legislatura, con él como presidente en las islas, la Generalitat fue uno de los gobiernos autonómicos más solidarios en la acogida de menores.

La Generalitat acogió menores llegados a Canarias

“Yo hubiese querido incluso que otras comunidades hubieran sido tan solidarias como lo fue Cataluña. Además, hay cuestiones que forman parte del Pacto de Asilo de Migraciones, que es normativa de ámbito europeo, y por supuesto también hay cuestiones que tienen que ver con la Administración General del Estado”, ha agregado.

En cuanto a la intención del PSOE y Coalición Canaria de reformar la legislación para que la acogida de los menores que llegan en patera se reparta entre todas las comunidades autónomas de forma obligatoria, sin depender de acuerdos voluntarios de solidaridad, Torres ha advertido de que también requerirá de consensos.

“Estamos en ese trabajo y con absoluta voluntad de llevarlo a cabo. Tengo que ser claro: no depende del PSOE y de CC, depende de otras fuerzas políticas hasta sumar 176 votos, porque será una modificación que exigirá mayoría absoluta y espero que ahí el PP esté del lado de algo que creo que es de justicia, como es el envío a distintos lugares de España y también de la Unión Europea de menores no acompañados para que los tengan en guardia y tutela esas comunidades”, ha remarcado.

Y ha añadido que, cuando llegue ese momento, espera que el PP “no dé la espalda” a Canarias, como considera que han hecho “en la práctica” algunas comunidades gobernadas por ese partido en los últimos años. EFE