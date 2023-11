Del deporte a la política con valores, esfuerzo y ‘fair play’

Santander, (EFE).- Los deportistas son competitivos por naturaleza y las santanderinas Laura Nicholls y Beatriz Pellón, que saben lo que es triunfar en baloncesto y tenis, ahora también quieren hacerlo en las elecciones del 28 de mayo, a las que concurren con el objetivo de ser la nueva concejal de Deportes de su ciudad.



En una entrevista con EFE, Laura Nicholls (1989) cuenta lo que supone ser la número 4 de la candidatura del PRC al Ayuntamiento de Santander, al que también opta Beatriz Pellón (1960), aunque por segunda vez, y en esta ocasión como número 13 del la lista del PP.



Pese a no compartir siglas, ambas tienen en común que quieren el 28M una mayoría absoluta para sus respectivas formaciones, aunque sin perder “el respeto al rival” ni los valores que abanderaron durante sus trayectorias deportivas.



Ninguna de las dos negocia el esfuerzo y ven la política como una herramienta para devolver al deporte lo que les dio en su momento y también de hacer algo por sus paisanos.

Ayudar, ayudar y ayudar



“Solo quiero ayudar. No quiero hacerme rica ni ganar un sueldo, quiero dedicar todo el esfuerzo y dar todo mi conocimiento del deporte”, afirma Laura Nicholls.



Tras su retirada en marzo de 2022 del baloncesto profesional tras lograr tres títulos europeos con la selección española, una plata olímpica, y un mundial, Nicholls se siente en la “obligación moral” de responsabilizarse quienes quieren hacer deporte y no pueden.



“Por eso he dado el paso, sé que he perdido reputación, pero puse en la balanza demostrar que las cosas se pueden hacer mucho mejor y en el otro lado no hacer nada con mi vida, que me parecía muy egoísta”, explica.



Nicholls, que forma parte de la candidatura de Felipe Piña, en cuya lista también va el exfutbolista Gonzalo Colsa como número 3, asegura que cuando los regionalistas le propusieron esta oportunidad lo tuvo claro. “Llevo dos años viendo problemas y federaciones abandonadas que no tienen ni instalaciones”, lamenta.



Además, quiere que el deporte santanderino sea “el reflejo del deporte cántabro”. “Al ser la capital tiene la obligación de ser pionera en todo tipo de políticas sostenibles”, sostiene.

Mas instalaciones para el deporte



Nicholls ve “muy triste” que “el único deporte” que se pueda hacer en Santander sea en el carril bici entre el Centro Botín y la playa de Los Peligros y lamenta que, por ejemplo, el Palacio de Deportes no se destine exclusivamente al deporte. “Están más preocupados de circos, literalmente, que de los deportes”.



Es consciente de que dirigir el área de deportes en una ciudad como Santander es complicado e incluso puede dañar su reputación, pero le gustan los retos.



“A mí el baloncesto nunca me ha gustado, lo que más me gustaba de mi deporte es que cada día tenía que ser mejor, cada día era nuevo y no valía lo que habías hecho el anterior. Va a ser lo mismo, una carrera de fondo de cuatro años”, afirma.



Laura Nicholls entiende las dudas que puede generar la llegada de un deportista a la política. “La gente tiene que hacerlo, que duden de mis capacitaciones hasta que las demuestre”, incide.



“Respeto que la gente piense que soy una nueva Ruth Beitia -que durante un par de semanas fue la candidata del PP a presidir Cantabria en las elecciones de 2019- porque eso hizo mucho daño. Solo el tiempo dirá que puedo hacer cosas por el resto y, a lo mejor no soy capaz y me equivoco, pero sea lo que sea quiero trabajar y hacer las cosas bien”, resalta.



Y anticipa que será respetuosa es esta aventura. “Soy la gran deportista que he sido por mis rivales”, apostilla.

Más que un modo de vida

Beatriz Pellón es sinónimo de deporte. Fue internacional de hockey, ganó el campeonato absoluto de España en casi todas las categorías de tenis o se puso la corona mundial de padel, además de haber probado otras disciplinas como baloncesto, bolos, golf o fútbol.



En una entrevista telefónica con EFE desde Palma de Mallorca, donde se encuentra disputando el campeonato nacional de tenis de veteranas, Pellón asegura que se ha embarcado de nuevo en la aventura política porque “quiere hacer algo por el deporte de Santander”.



En las últimas elecciones se quedó a un solo puesto de salir concejal en la lista de Gema Igual, con la que repite objetivo.

Pellón se define como una persona que trabaja y que conoce bien el Instituto Municipal de Deportes, donde trabaja actualmente. “Mi vida profesional ha estado toda la vida ligada al deporte”, añade.



Dirigir una institución deportiva tampoco sería una novedad para ella porque ya sabe lo que es coordinar el área de tenis y padel en el Club de Campo de Madrid.



“He hecho todo lo que tenía que hacer a nivel deportivo y profesional. Aportar algo a Santander es lo que más ilusión me podría hacer”, recalca.



Santanderina “de pura cepa” y con “unas cuantas ideas” para mejorar la situación del deporte en Santander, un área que dirige Ciudadanos, Pellón lamenta que “se han perdido cuatro años de hacer muchísimas cosas”.

El deporte vivido día a día



“Se está perdiendo mucho tiempo, el concejal de Deportes tiene que ser una persona que vea día a día el Complejo, hable con los empleados y sepa cómo funciona todo el mundo”, opina.



Además, pretende mejorar otro tipo de instalaciones como las boleras y rendir homenajes a los deportistas santanderinos porque “se pueden hacer muchos y muy bonitos”.



Del deporte se lleva varios aprendizajes que quiere extrapolar a la política, como el trabajo, la constancia, la búsqueda de la perfección y, sobre todo, la amistad y los valores. “Los mejores amigos los tengo en el deporte”, incide.



Pellón está muy familiarizada con el plano institucional. De hecho, ha dado clase a políticos como Javier Arenas o Antonio Zapatero y ha compartido pista con el expresidente José María Aznar.



Como Nicholls, aspira a sacar mayoría absoluta “porque Santander se lo merece cuatro años tranquilos” y también a ser concejal de Deportes, lo que le dejaría poco tiempo para jugar al tenis. “Ya me organizaría para sacar un par de horitas a la semana para ir al gimnasio y echar un partido”, apunta.