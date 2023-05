Zamora (EFE).- Ambos estudiaron con beca y se identifican con Sancho Panza como personaje del Quijote pero los candidatos del PP, Jesús María Prada, y del PSOE, David Gago, a la Alcaldía de Zamora difieren en multas de tráfico, recuerdos de familia o ídolos de juventud.



Dos de los principales aspirantes al bastón de mando municipal en Zamora han contestado a un cuestionario de preguntas nada políticas planteado por EFE al que ha declinado responder el actual alcalde de IU y candidato a la reelección, Francisco Guarido, al considerar que son preguntas personales que poco o nada tienen que ver con la vida política y la contienda electoral.



Jesús María Prada (PP) y David Gago (PSOE)



1.- Cuando se pone enfermo ¿se automedica?

-Prada: “Por suerte me pongo poco enfermo, pero me automedico cuando la medicación es suave, a lo mejor una pastilla para el dolor de cabeza o un antigripal para la tos, pero no en cosas importantes. Soy bastante sano y caigo pocas veces enfermo”.

-Gago: “No me suelo poner enfermo. Entonces, cuando algún día caigo enfermo tengo que ir al médico sí o sí”.



2.- ¿Cuántos familiares tiene en paro?

– Prada: “Tengo una familia bastante pequeña y por suerte ninguno”.

– Gago: “Tengo dos cuñados en paro”.



3.- ¿Con qué personaje del Quijote se identifica más

– Prada: “Seguramente con Sancho Panza”.

– Gago: “Es bastante complicado. Me identifico con Sancho Panza, esa sabiduría popular, ese conocimiento, esa honestidad y esa lealtad hacia las personas son claves para entender por qué me identifico con ese personaje, aunque tengo que decir que alguna Marcela también llevo en mi candidatura”.



4.- En el reparto de tareas en casa, ¿de qué se encarga?

– Prada: “Me encargo de todo, vivo solo y por lo tanto me encargo absolutamente de todo, de la cocina, de la habitación, de la colada y sobre todo, lo que más odio, la plancha”.

– Gago: “Suelo hacer de todo un poco, pero lo que realmente me gusta es cocinar y es lo que suelo hacer con más frecuencia”.



5.- Su último viaje en avión, ¿a dónde fue y qué lo motivó?

– Prada: “Fue en las Navidades de 2021, a Barcelona, para celebrar mi 45 cumpleaños con mis amigos, nos fuimos a pasar allí todos un fin de semana”.

– Gago: “Fui a Roma, con mis alumnos de segundo de Bachillerato del instituto en el que actualmente estoy dando clase”.



6.- ¿Quién fue su ídolo de juventud?

– Prada: “Le he dado muchas vueltas y seguramente la verdad sea que Michael Knight, el conductor de ‘El Coche Fantástico'”.

– Gago: “Sin duda, Víctor Jara, el cantante chileno. Para mi es un referente ideológico muy fuerte. Creo que sus canciones me llegaron en la adolescencia y no se han ido nunca ya de mi”.



7.-¿Cuál es el mejor recuerdo o herencia de sus padres?

– Prada: “Recuerdos muchos, sobre todo cuando te falta alguno de ellos. Creo que mi forma de ser, la educación que me dieron y la capacidad de esforzarme por las cosas que importan en la vida”.

– Gago: “Los momentos que hemos compartido, sobre todo en los viajes que hicimos. Tuvimos una mala época, mi padre superó una enfermedad y decidimos que había que aprovechar el tiempo al máximo. A partir de ahí viajamos mucho por Europa y ahí me llevo un recuerdo y una herencia fabulosa de compartir con ellos momentos inolvidables”.



8.- ¿Alguna multa de tráfico?

– Prada: “No que yo sepa, y que sigamos así”.

– Gago: “Vivo en Zamora y sí, claro. La ORA siempre alguna vez a uno se le olvida y termina pagando, pero entiendo que aunque no me guste el precio que le han puesto es lo que hay que hacer como ciudadano”.



9.- ¿Cuánto hace que no va al cine? ¿Qué película vio?

– Prada: “La verdad es que he hecho memoria y no lo recuerdo. Es uno de los efectos de la pandemia. Iba muchas veces al cine y después de la pandemia he perdido ese hábito y hago el propósito de recuperarlo, sobre todo ahora que en breve se estrenará la nueva de Indiana Jones, yo que soy muy de Indiana Jones”.

– Gago: “Hace bien poco fui al cine a ver ‘As bestas’, una película que narra una realidad muy dura de la sociedad rural, en este caso de la gallega, y que tiene mucho que ver con nuestra sociedad zamorana”.



10.- ¿Trabajó mientras estudiaba en la universidad, tenía beca o su familia le pagó los estudios?

– Prada: “Los primeros años tenía beca y luego empecé a trabajar y compatibilicé el trabajo con los estudios hasta que acabé la carrera”.

– Gago: “He estudiado siempre en la escuela pública y he tenido beca. Mi padre trabajaba en Reglero, mi madre limpiaba casas y lo que tocaba era intentar tener buenas notas para poder estudiar becado por parte de las Administraciones Públicas”. EFE



Vídeos

David Gago, candidato del PSOE a la Alcaldía de Zamora