Zamora (EFE).- Expertos que han intervenido este viernes en el XII Symposium Internacional “Nuevos retos para la gestión y la conservación de las poblaciones de oso y lobo” han abogado, como receta frente a la expansión de estas dos especies de fauna, adoptar medidas coordinadas y sin dogmatismos y aprovechar la actividad económica que puede generar la presencia de estos dos grandes carnívoros en el territorio.



Esas ideas para la gestión de ambas especies se han puesto de relieve este viernes en la segunda jornada del simposio que se celebra en Zamora con participación de unos 150 expertos de España, Portugal, Francia, Italia, Croacia y Eslovaquia de la Sociedad Euromediterránea para la Conservación y la Vigilancia de la Fauna Salvaje Waves.

El presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero participa en la segunda jornada del XII Symposium Internacional “Nuevos retos para la gestión y la conservación de las poblaciones de oso y lobo” con una conferencia titulada “La recuperación del oso cantábrico y los nuevos retos de conservación”. EFE/Mariam A. Montesinos



Sobre el lobo, el biólogo experto en cánidos y estudioso de la evolución de la especie Mario Sáenz de Buruaga ha pedido “no ser dogmático ni blindarse ante cualquier tipo de medida” relativa a la gestión y conservación de la especie y su convivencia con el ser humano, ha declarado a EFE minutos antes de su conferencia en el congreso.



Sáenz de Buruaga ha admitido que no sabe si volver al estatus anterior en el que se permitía la caza del lobo al norte del Duero es o no positivo pero sí tiene claro que no es partidario de blindar cualquier tipo de medidas de gestión.



Ligero aumento de lobos



Sobre la expansión de la especie, ha apuntado que aunque aún no está concluido el censo del lobo en España de los años 2022-2023 que elaboran las distintas comunidades autónomas hay “una evolución en general estable en los últimos cinco años y tiene toda la pinta también de un incremento poblacional ligero”.



Respecto a la alarma que ha generado, especialmente en el sector ganadero, la inclusión del lobo desde hace dos años en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (Lespre), este experto ha advertido que el cambio de estatus no permite constatar nada inmediatamente ya que para correlacionar los daños con el tipo de protección de la especie hay que dejar pasar bastante tiempo.



Aún así, ha reconocido que existe conflicto con el lobo, “siempre lo ha habido y desde su inclusión en el listado Lespre más”.



El oso, de estar “al borde del abismo” a recuperarse



Respecto al otro gran carnívoro analizado en el simposio, el presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero, ha aplaudido que “gracias al esfuerzo de todos que hemos remado coordinados en la misma dirección” la especie en la Cordillera Cantábrica ha pasado en poco más de dos décadas de estar “al borde del abismo, en peligro crítico de extinción a recuperarse”, ha declarado a EFE.



La última estimación cifra en unos 370 los ejemplares de oso cantábrico, con presencia ya habitual en la Sierra de la Cabrera, en el límite entre las provincias de León y Zamora, y algún ejemplar que ya “se asoma a Portugal”.



De esta forma, la especie ha salido del peligro crítico y tenderá a continuar su crecimiento y expansión, ha detallado el máximo responsable de la Fundación Oso Pardo, que ha mecionado como nuevos retos que el oso llegue a ser un activo económico para las poblaciones locales y no se produzcan incidentes con las actividades humanas.



Para ello, Palomero ha propuesto trabajar de manera coordinada como se ha hecho hasta ahora y evitar “que el oso se habitúe a buscar comida fácil en los entornos humanos”, aspectos que son claves para “la coexistencia pacífica entre humanos y osos”. EFE