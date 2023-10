Bodegueros de la Ribera del Duero recelan de las macrogranjas

Gumiel de Mercado (Burgos) (EFE).- Un grupo de bodegueros de la Denominación de Origen de la Ribera del Duero está preocupado por la incidencia negativa que puede tener sobre los viñedos y el enoturismo la proliferación de macrogranjas de cerdos, como la última promovida para 6.000 animales en el municipio burgalés de Gumiel de Mercado, contra la que presentarán alegaciones.



La portavoz de estos empresarios, Yolanda García Viadero, de Bodegas Valduero, ha explicado a EFE que el sector está “muy preocupado” por comprobar que este tipo de explotaciones están solicitando y consiguiendo permisos en zonas de viñedo que son clave para esta Denominación de Origen vitivinícola.



Un grupo de bodegueros de la Denominación de Origen de la Ribera del Duero está preocupado por proliferación de macrogranjas de cerdos. En la imagen, Yolanda de bodegas Valduero muestra la ubicacion de la Macrogranja junto a unos viñedos. EFE/ Paco Santamaría

La nueva voz de alarma saltó cuando el pasado 5 de septiembre el Boletín Oficial de Castilla y León publicó el anuncio de la Consejería de Medio Ambiente de someter a información pública la autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de la granja promovida por Agropecuaria Gumiel SLU.



A pesar de que el proyecto se había presentado en el Ayuntamiento gomellano más de un año antes, este no ha informado a ninguno de los posibles afectados en ningún momento, según ha indicado García Viadero.



Desde ese momento, los profesionales del sector vitivinícola que se verán afectados han empezado a moverse para presentar alegaciones e intentar frenar una iniciativa que consideran que les perjudica.



Imagen de archivo de un viñedo de la Ribera del Duero, donde un grupo de bodegueros recelan de las macrogranjas proyectadas. EFE/Paco Santamaría

“El sector está muy preocupado. Es toda la Denominación de Origen. Tenemos que pensar en los bodegueros, todos los viticultores que trabajan sus viñas, no nos podemos mover de aquí. Estamos ligados a un territorio. Y una macrogranja se puede poner en cualquier sitio”, ha argumentado la portavoz de este grupo.



En este sentido, García Viadero ha remarcado que una explotación ganadera puede ubicarse en cualquier terreno, pero no ocurre lo mismo con los viñedos: “Yo mañana no puedo hacer un Ribera del Duero en el páramo de Oquillas. Hemos hecho unas grandísimas inversiones tanto empresarios como viticultores, incluso la propia administración para sembrar esto ahora”, ha añadido.



“¿Nos podemos imaginar en Burdeos, Saint-Emilion, una macrogranja entre los viñedos? ¿O en Napa Valley?”, se ha preguntado la bodeguera, quien ha cuestionado la ubicación de esta nueva explotación porcina, completamente rodeada de viñedos y a apenas unos cientos de metros del río Gromejón, afluente del Duero y uno de los principales caudales de agua de la zona.

Contaminación de agua



Esta localización les hace temer que haya problemas de filtraciones a las plantaciones vitícolas debido al alto contenido contaminante de los purines, además de problemas de olores.



Asimismo, ha puesto el acento en que uno de los valores que más ha crecido en la Ribera del Duero en los últimos años es el enoturismo, que se verá dañado si prosperan los proyectos de macrogranjas que se están tramitando en estos momentos.



Imagen de archivo de un viñedo de la Ribera del Duero.. EFE/Paco Santamaría

También se ha referido a las repercusiones económicas que este tipo de explotaciones ganaderas generan en los lugares donde se implantan, incidiendo en que son mucho menores de lo que se cree, ya que estas granjas generan solo uno o dos puestos de trabajo, mientras que, a modo de ejemplo, algunas de las bodegas enclavadas en este termino municipal tienen cerca de 80 trabajadores en plantilla.



Yolanda García Viadero ha echado de menos mayor implicación de las instituciones que tienen algo que decir en este tema, como el Consistorio gomellano, que podría frenar la llegada de la macrogranja solo con cambiar la normativa municipal y hacer incompatible este tipo de explotaciones con el municipio.



“Pero ahora mismo no está por la labor. El Ayuntamiento tendría que mirar más allá. Si en Gumiel se establece una macrogranja es evidente que no se va a establecer más industria vitícola que la que existe. No creo que convenga para el futuro”, ha subrayado Viadero.

DO Ribera



Se ha mostrado especialmente crítica, además, con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, ya que en sus manos está promover el uso territorial de toda la zona de la DO para viñedo, lo que sería respaldado por la Administración autonómica, sin que haya hecho nada en este sentido hasta el momento.



“Es llamativo. Hay una desidia, dejadez, respecto a este tema por parte de todos aquellos organismos, instituciones, que pueden hacer algo. Porque al fin y al cabo una bodega, un viticultor, vamos a alegar pero no tenemos la fuerza de un ayuntamiento, de la Consejería… Y esa dejadez va a hacer que proliferen las macrogranjas en una zona como la Ribera del Duero”, ha lamentado.



La bodeguera ha insistido en que la situación preocupa a todo el sector y ha adelantado que es probable que en breve se constituya una plataforma para hacer frente a este tipo de iniciativas. EFE