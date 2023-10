Valladolid (EFE).- Las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León correspondientes al año 2022, presentadas este lunes, han contado con algo más de 24.700 solicitudes, un 14 por ciento más que el año anterior, y de esas peticiones se han atendido 14.277, por un importe total de 29, 4 millones de euros.



Según ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en rueda de prensa, la resolución de la convocatoria se publicará mañana y se han atendido “todas las solicitudes de aquellas personas que han cumplido los requisitos”.



Haciendo una relación de esas solicitudes, Ávila ha tenido 1.781, mientras que en León han sido 4.847; Palencia, 1.500; Salamanca, 3.699; Segovia 1.624; Soria 814 tienen solicitudes; Valladolid 5.885 y Zamora, 1.470.

Imagen de archivo. Una mujer pasa ante el escaparate de una agencia inmobiliaria. EFE/Biel Aliño



El consejero ha anunciado que mañana se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León la orden de resolución, y la relación de beneficiarios estará en la página web de la Junta de Castilla y León, también en los servicios territoriales en las distintas provincias y también por correo electrónico, aunque también los beneficiarios van a recibir un mensaje de texto SMS.

Por provincias



En este contexto, Ávila cuenta con un total de 1.094 beneficiarios y Burgos 1.856. Por su parte, León tiene 2.738 beneficiarios, mientras que en Palencia son 948, Salamanca 2.075, Segovia 957, Soria 498, Valladolid 3.216 y Zamora, 895.



Esto demuestra, según Suárez-Quiñones, “el compromiso de la Junta de Castilla y León con estas ayudas, ya que hay muchas mejoras en esta convocatoria y también, como novedad, se compatibiliza el bono de alquiler joven del Gobierno de España con las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León”.

Nuevos plazos



Ha indicado que a partir de ahora los plazos de presentación de la solicitud de estas ayudas va a ser siempre diciembre y parte de enero, “con el fin de lograr que con una sola carga administrativa el ciudadano tenga completado su labor para recibir la ayuda”, según el consejero,.



En cuanto a las no concedidas, son numerosas las causas de incumplimiento de requisitos, por ejemplo, no acreditar los requisitos, ser requeridos para ello y no justificarlo, no aportar lo que se le requiere, no estar al corriente del pago de impuestos o tener deudas a la Seguridad Social, no estar empadronadas en las viviendas para las que solicita ayuda que solicite la convocatoria o pagar una renta que supera los máximos.



El consejero subrayó que se han incorporado 17 personas más a la tramitación de estas ayudas, en un año en el que han tenido que dar preferencia a la resolución de bono del alquiler joven que puso en marcha el Gobierno. EFE