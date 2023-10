Madrid (EFE).- Los directores y guionistas Javier Calvo y Javier Ambrossi y la actriz y cantante Ana Belén, Goya de Honor 2017, serán los presentadores de la 38 edición de los Premios Goya que se celebrarán en Valladolid el 10 de febrero de 2024.



El anuncio lo ha hecho este lunes el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, en una rueda de prensa en la que ha introducido a Ana Belén y a los creadores de series como “La Mesías” o “Paquita Salas” y películas como “La llamada”.



“Estamos aquí porque hay un relevo real en el cine español, nuevas voces que hablan fuerte y que la Academia empieza a escuchar de manera rotunda”, ha dicho Ambrossi, que confía en que esa renovación se plasme en las nominaciones, que se conocerán a finales de noviembre.

Los directores y guionistas Javier Calvo y Javier Ambrossi, y la actriz y cantante Ana Belén serán los presentadores de la 38 edición de los Premios Goya que se celebrarán en Valladolid el 10 de febrero de 2024. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

Un sueño para los “javis”



Tanto Ambrossi como Calvo han resaltado que presentar los Goya es “un sueño” que han imaginado desde pequeños y han restado importancia a las críticas que suelen llover el día después de la gala.



“Estamos aquí para romper prejuicios y cambiar discursos, que no sea un marrón (presentar los Goya) sino un honor”, ha subrayado Calvo.



Ana Belén ha dicho que se lo pidió Méndez-Leite y no pudo decirle que no. “Pensé que esto es como lanzarse a la piscina y que, como soy mayor, las críticas van a ser más condescendientes conmigo, ellos que son jóvenes se llevarán todo el horror de las críticas”, ha bromeado.



Tinet Rubira y Angel Custodio de Gestmusic, responsables de formatos como “Operación Triunfo” y “Tu cara me suena”, volverán a dirigir la gala, lo que garantiza la cuota musical y Calvo ha señalado que muchas veces ha imaginado “quién abriría la gala cantando” en su ceremonia ideal.



“Vamos a intentar aportar todo lo que nos dejen”, ha subrayado, “nos han dicho que están abiertos a nuestras aportaciones y trabajaremos con los guionistas de la gala, intentaremos darle nuestra marca y personalidad”.

Humor, pero sin protagonismo



En cuanto al humor, creen que estará presente, pero sin un gran protagonismo. “A mi no me gusta hacerme el gracioso y tampoco es lo que me gusta cuando veo la gala”, ha dicho Ambrossi. “La premisa es la idea del sueño, lo que nos hace soñar, no me veo haciendo chimpún y esperando una risa que no hay”.



Tampoco será una gala especialmente política. “En la manera en que uno trabaja y entiende lo que hace, estás haciendo política”, ha señalado Ana Belén, “un tema exacto no está sobre la mesa y hay muchos, pero yo creo que desde la manera de entender y enfrentarte a la profesión, estás diciendo algo”.



“Que nosotros tres estemos presentando la gala, ya es político”, ha rematado Calvo, que ha confiado en hacer una ceremonia “emocionante, divertida y que te haga vibrar”.



Valladolid tomará el relevo a Sevilla, que acogió la última edición de los Goya. Será la sexta ocasión consecutiva en que se celebren fuera de Madrid.



Sevilla acogió las ediciones de 2019 y 2023, Málaga las de 2020 y 2021 y Valencia la de 2022. A ellas se suma la de 2000 en Barcelona, la primera vez que viajaron fuera de la capital. EFE