Valladolid (EFE).- El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido este jueves que se han contratado a 235 médicos de familia que no tienen la especialidad MIR, en una medida que a su juicio se ajusta a la normativa, y que han criticado tanto los profesionales de la especialidad como sindicatos y parlamentarios por su legalidad.



En rueda de prensa posterior la Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo se ha pronunciado así ante las críticas que esa medida ha suscitado y que ha enmarcado como una iniciativa excepcional ante la falta de médicos en una Comunidad tan extensa como Castilla y León.



Carriedo ha explicado que además de la contratación de esos 235 contratos para médicos sin MIR, se prorrogará además el servicio activo a otros 231 y se aprobará la jubilación activa a otros 58.

Imagen de archivo. EFE/Quique García



Con ello se podrá tener 500 médicos más adicionales en una Comunidad que según ha recordado tiene 3.600 consultorios locales.



Los médicos de familia amenazan con denunciar a Sacyl ante contratos sin la especialidad



La Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (SocalemFYC) ha advertido que estudia denunciar judicialmente al Servicio de Salud de Castilla y León, Sacyl, al estar incurriendo en la ilegalidad de contratar a graduados en Medicina sin la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.



La sociedad ha solicitado reunión urgente con la Consejería de Sanidad por esa “ilegalidad recurrente al contratar a Graduados en Medicina sin la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria”, que es “especialmente importante en atención primaria y en sus puntos de atención continuada”.



Los médicos de familia y comunitarios han recordado que desde el 1 de enero de 1995 (Real Decreto 853/1993 de 4 de junio), para ejercer como médico en el sistema público de salud español, es necesario disponer junto con la licenciatura o grado, la especialidad vía MIR; y han incidido en que aunque durante la emergencia por la covid se permitió excepcionalmente esos contratos sin MIR, el decreto que lo posibilitó decayó en octubre de 2021.



CCOO: será “una sentencia de muerte” a la Atención Primaria



El sindicato CCOO ha alertado este jueves de que la intención de la Consejería de Sanidad de “normalizar” la contratación de médicos sin especialidad como doctores de cabecera “sentencia de muerte” este puesto clave de la Atención Primaria, además de poner “en grave peligro la equidad asistencial, la calidad asistencial y la formación”.



En un comunicado, este sindicato ha rechazado que la Gerencia Regional de Salud haya firmado una resolución para normalizar la contratación de médicos sin especialidad y que lo haya hecho sin informar a los representantes sindicales, ni a los propios usuarios del sistema de salud que “van a verse directamente afectados”.



Igea escribe a la ministra de Sanidad para alertar de esos contratos sin MIR



Y el exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha escrito una carta a la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, para alertar de la intención de la Consejería de Sanidad de Castilla y León de contratar médicos sin especialidad “de forma generalizada”.



Igea defiende en su carta que la intención de Sanidad “viola la normativa comunitaria y pone en riesgo la salud de nuestros pacientes”, por lo que reclama al Ministerio que llame “al orden a la Consejería de Sanidad de Castilla y León” para impedir “tamaño disparate”.



Carriedo dice que la alternativa es no poder atender a los pacientes



Fernández Carriedo ha sostenido que como no hay médicos la alternativa real a no contratar a esos médicos sin MIR es no disponer de ellos “y por lo tanto no poder atender en las condiciones en las que estamos atendiendo”.



“Nuestro convencimiento es que actuamos conforme a la norma”, ha defendido el portavoz de la Junta, quien se ha preguntado si eso quiere decir que sea la mejor de las opciones.



“Dentro de las disponibles, posiblemente, pero lo mejor sería contratar médicos con la especialidad. ¿Los hay, no?”, ha insistido.

Ha recordado que el consejero de Sanidad ha demandado al Ministerio que se amplíen las convocatorias de MIR y ha confiado en que la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, que es la sexta en los Gobiernos de Sánchez en esa cartera, tenga más suerte que “los cinco anteriores” a la hora de resolver ese problema. EFE