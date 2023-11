Madrid (EFE).- Varios miles de electores que no pudieron ejercer su derecho al voto en las elecciones del pasado 28 de mayo al no existir candidatos en sus municipios o entidades locales menores podrán hacerlo este domingo, casi seis meses después.

De acuerdo con las convocatorias realizadas por el Gobierno central -para municipios- y por los ejecutivos autonómicos de Navarra, Castilla y León y Cantabria -para entidades locales menores como pedanías y concejos-, hoy abrirán colegios electorales por este motivo en diferentes puntos de la Comunidad Foral, de Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria, de Cantabria y de Teruel.

Asimismo, más de 3.300 ciudadanos de cinco municipios y una entidad local menor de seis comunidades podrán volver a las urnas en diez mesas electorales en las que se declaró la nulidad de los comicios del 28M por diferentes motivos.

Esto ocurrirá en tres mesas de Castro Caldelas (Ourense), dos de Fiñana (Almería), dos de Ceutí (Murcia) y las mesas únicas de Ocentejo (Guadalajara) y Puerto Seguro (Salamanca), de acuerdo con la convocatoria recogida en un Real Decreto del pasado 2 de octubre, así como en el concejo navarro de Iratxeta (Leoz), según la convocatoria del Gobierno de esta comunidad.

En Castro Caldelas se admitió un recurso del PSOE -aunque había obtenido mayoría absoluta- por irregularidades en la custodia y recuento de 118 votos emitidos por correo y en Puerto Seguro fue también el Partido Socialista el que reclamó porque el alcalde (PP) sacó la urna del colegio electoral antes del recuento y se la llevó a casa de un vecino.

En Fiñana recurrió el PP porque una vecina introdujo por error su voto en una mesa que no era la suya; en Ceutí fue Vox la formación que protestó por no haberse remitido a la Junta Electoral de Zona los 27 votos nulos en dos de las tres mesas, y en Ocentejo fue Unidas Podemos-IU porque el acta no recogió a todos los candidatos.

En el concejo navarro de Iratxeta (Leoz) se repetirán las elecciones después de que en el recuento del 28 de mayo se contabilizaran más votos emitidos que personas inscritas en el censo electoral.

En Navarra, varias decenas de municipios y entidades menores tampoco celebrarán elecciones en esta segunda oportunidad porque sigue sin haber candidatos, de modo que el Gobierno autonómico nombrará comisiones gestoras, salvo en los concejos que se rigen por el sistema de ‘concejo abierto’, donde la elección corresponde a este órgano.