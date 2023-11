Valladolid (EFE).- El nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, se han despedido este lunes con añoranza del pleno del Ayuntamiento de Valladolid, donde han renunciado a sus actas de concejal: “Me han degradado a ministro de Transportes, no está mal pero me hubiera gustado seguir un poquito más (de alcalde)”, ha expresado Puente.



“Me cambiaría muy a gusto por el señor Carnero (alcalde), aunque no lo crean”, ha dicho Puente durante la intervención ante el pleno municipal: “No sé si cumpliré lo que Sabina escribió en esa canción en la que dijo que ‘al lugar donde fuiste feliz nunca debes volver’, pero es probable que estas sean mis últimas palabras como concejal en este Ayuntamiento de Valladolid”, ha añadido.



Puente se ha mostrado agradecido a la ciudadanía por haberle dado la oportunidad de “hacer realidad” su “sueño”: “Mi sueño era ser alcalde de mi ciudad. Por tanto, no les oculto que me cambiaría muy a gusto por el señor Carnero, aunque no lo crean. Pero así es la vida y así es la democracia”.

Imagen de archivo del nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. EFE/Nacho Gallego



“Me han degradado a ministro de Transportes, no está mal, no está mal, pero en fin, me hubiera gustado estar un poquito más, al menos al frente de esta ciudad, pero ya digo, así es la democracia”, ha agregado en un discurso en el que se ha detenido en el agradecimiento a los funcionarios municipales.



Ha extendido su agradecimiento a los militantes socialistas, a quienes ha responsabilizado de lo que es en política: “Nunca tuve un gran apoyo de la de la jerarquía del partido hasta ahora, últimamente se han tirado más de mí, pero casi todo lo que he hecho en política ha sido por el empuje de las bases”.



Puente ha deseado “todo el acierto del mundo” para los actuales gobernantes del Ayuntamiento de Valladolid, con un equipo de gobierno integrado por el PP y Vox, “porque la ciudad tiene que seguir avanzando”.



Como ministro, Puente se ha ofrecido a ayudar a Valladolid “en todo lo que pueda”, aunque ha avisado de que ahora le toca “servir a España” con la misma “honestidad y dedicación” que en el plano municipal: “Un vallisoletano más tratando de dejar lo más alto posible el pabellón de nuestra bandera, de nuestra ciudad por toda España, por toda Europa y por todo el mundo”, ha rematado.



Redondo, emocionada



Antes del exalcalde ha intervenido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha lamentado el asesinato machista supuestamente cometido esta madrugada en Madrid por un hombre contra su expareja y su hija de 5 años.

Imagen de archivo de la la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. EFE/Zipi



Redondo ha apelado a que es una “servidora pública” que ha ejercido en la universidad, en las Cortes de Castilla y León, en el Ayuntamiento y ahora en el Ministerio de Igualdad, aunque ha reconocido que los últimos 8 años como concejal de Cultura y Turismo “han sido los más felices” de su vida.



“Me voy con emoción, pero sé que parte de mí queda aquí y sobre todo, que el Ministerio, el Ministerio de Igualdad, que el presidente Pedro Sánchez me ha encomendado y esta responsabilidad que asumo con honor y también con algún vértigo va a ser una responsabilidad en la que todos y todas puedan participar porque como hice en el ayuntamiento, mi puerta va a estar abierta para todo aquel que quiera reflexionar, debatir, compartir y denunciar”, ha sostenido.



“Aquí me tenéis, tenéis una amiga que ahora es ministra”, ha rematado Redondo.



Carnero les desea suerte



Por su parte, tras escuchar ambas intervenciones, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha felicitado a ambos dirigentes socialistas.



“Quizás no haya mayor honor y mayor responsabilidad en una sociedad tan marcada por la desigualdad entre mujeres y hombres que ocupar un ministerio como es el Ministerio de Igualdad”, por lo que ha deseado a Redondo “lo mejor”, porque ello será “lo mejor para todas las mujeres de España”.



Ya en referencia a Puente, Carnero también ha citado a Joaquín Sabina, para indicar que “si buscas emociones fuertes, búscalas en otra canción, hablando de un matrimonio ya como muy venido a menos”, tras lo que ha aludido a la emoción de haber contado con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), en el primer pleno de la legislatura, y ahora asistir a esta despedida de dos concejales nombrados ministros.



“Para una administración municipal como es el Ayuntamiento de Valladolid quizás no se puede encontrar en otra tesitura para recibir el apoyo tanto del Gobierno autonómico, como el apoyo del Gobierno de España, queridos ministros”, ha apostillado.



En este sentido, Carnero ha augurado que los asuntos de Valladolid vinculados a las infraestructuras y la igualdad serán “adecuadamente atendidos”, por una cuestión “de sentimiento”: “Todos vuestros éxitos van a ser nuestros éxitos y por eso yo de corazón os deseo la suerte, toda la suerte del mundo”, ha rematado.EFE