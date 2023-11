Ávila (EFE).- La política abulense Alicia García, de perfil social y conciliador que apuesta por un “feminismo que deje a las mujeres crecer y ser libres” será la nueva portavoz del PP en el Senado, a donde llega tras haber sido consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Cultura y Turismo en Castilla y León, y diputada en la anterior legislatura.



García (Ávila, 1970) ha ocupado distintas consejerías y la dirección general de la Mujer en los gobiernos de Juan Vicente Herrera en la Junta de Castilla y León, y su última tarea fue intentar recuperar sin éxito la alcaldía abulense, que sigue en manos de Por Ávila.



Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y experta en Protocolo y Relaciones Institucionales, fue procuradora de las Cortes de Castilla y León entre 2007 y 2019, entre 2015 y 2019 Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y entre 2011 y 2015 de Cultura, Turismo y Deporte, y directora General de la Mujer entre 2007 y 2011.

La senadora Alicia García, exconsejera de Castilla y León, será la nueva portavoz del PP en el Senado, en una imagen de archivo. EFE/ Mariscal



Además, ocupó el cargo de coordinadora General del Partido Popular de Castilla y León entre 2012 y 2017.



Como consejera de Familia, sostuvo en julio del 2018 que le parecía “provocador” e “inadmisible” la contratación por clubes de fútbol de Castilla y León de personas investigadas por una supuesta agresión a una menor, en referencia a dos exjugadores de la Arandina investigados entonces como supuestos autores de abuso sexual a una menor.



Esto derivó en un acto de conciliación con avenencia entre las dos partes tras reconocer la entonces consejera que debía primar la presunción de inocencia, aunque previamente García sostuvo que fueron unas “declaraciones muy prudentes para el momento y clamor”.



“Me he sentido siempre una mujer libre, he decidido siempre en libertad, me he formado (mis padres me dieron la oportunidad), no encontré obstáculos por ser mujer en mi etapa de estudiante, no he encontrado obstáculos profesionales por el hecho de ser mujer, en la empresa privada me he sentido reconocida y valorada por mi trabajo y desempeño. En el ámbito de la política y en el partido al que pertenezco también he encontrado oportunidades”, trasladó a EFE en una entrevista en 2019 con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La política del PP sostuvo entonces que la igualdad de derechos y oportunidades que actualmente se reconoce a las mujeres se debe, en gran parte, a los movimientos feministas surgidos a lo largo de la historia, independientemente de su perfil ideológico o político.



“Esto es lo que ha permitido un cambio social muy importante reconociéndose a las mujeres los mismos derechos que a los hombres, que en un pasado no muy lejano eran negados. Pero tenemos que seguir trabajando mucho para que este marco legal conseguido sea cada día más real porque los datos nos confirman que todavía existe discriminación hacia las mujeres, mucho micromachismo y mucha violencia machista”, planteó.



En 2018, tras el asesinato y agresión sexual de la joven zamorana Laura Luelmo, defendió la prisión permanente y revisable y sostuvo que las mujeres deben sentirse seguras “cuando salen a la calle, a hacer deporte o en cualquier ámbito de sus vidas”. “No podemos tener miedo”.



También destacó, en sus responsabilidades como consejera de Familia, los datos “muy, muy pequeños” de denuncias falsas por violencia machista en Castilla y León, en un asunto “en el que a veces se hace mucha demagogia interesada”.



Y articuló, también en el 2018, el que fue el primer plan de prevención de la violencia intrafamiliar de una autonomía.



Alicia García, casada y madre de familia numerosa, es fiel a las siglas del PP, con esas distintas responsabilidades institucionales y de partido, que ahora se traducen en su designación por Alberto Núñez Feijóo para ocuparse de la portavocía en el Senado, una cámara en la que los populares tienen mayoría absoluta y, por tanto, decisiva en la labor de oposición del PP.



En 2012, la entonces consejera de Cultura y Turismo, tras ser nombrada coordinadora regional del PP en Castilla y León por el entonces presidente de ese partido en la Comunidad, Juan Vicente Herrera, y con Alfonso Fernández Mañueco como secretario regional, descartó que su carrera pudiera calificarse de meteórica. En política “un día estás y dejas de estar al siguiente”, reflexionó. EFE