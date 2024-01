Valladolid (EFE).- El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha defendido que el uso de la mascarilla en centros sanitarios sea voluntario y no obligatorio, un término que “no aparece” en el documento que les ha entregado el Ministerio este lunes, y ha criticado que la ministra Mónica García hable de “colapso” de la sanidad por la gripe cuando lo que hay es una “tensión asistencial” asumible.



En rueda de prensa tras participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Vázquez se ha mostrado muy crítico tanto con la convocatoria, que “llega tarde” si lo que se buscaban eran medidas, ya que la tasa de incidencia es alta respecto a la del 21 de diciembre, cuando hubo una convocatoria presencial en la que se podía haber hablado de ese tema.

No se ha dejado de hacer ninguna intervención, prueba o ingreso



Y además se convoca sin las reuniones previas de la ponencia de alertas y de la comisión de salud pública, ha trasladado Vázquez, quien ha lamentado la “imprudencia” de la ministra al hablar de “colapso”, cuando lo que hay es una alta incidencia y no se ha dejado de realizar ninguna operación, prueba o ingreso programado por atender a pacientes con gripe.



En Castilla y León la incidencia de la gripe está en nivel de intensidad entre bajo y nivel medio e incluso la próxima semana se podría alcanzar el pico de la temporada gripal, ha anticipado el consejero, quien ha hecho un llamamiento a vacunarse contra la gripe, en una temporada con tasas inferiores a las de otros años por “fatiga vacunal”.

Hay margen de maniobra: la ocupación hospitalaria al 75%

Ni en los hospitales ni en atención primaria hay un “colapso”, ya que hay margen de maniobra, con más del 60 por ciento de los 247 centros de salud con una demora media por debajo de las 48 horas, y un 38,4 por ciento por encima.En los hospitales y urgencias, se nota un descenso continuado en los últimos tres días.



La ocupación hospitalaria está al 75 por ciento, con datos de este lunes, y 5.207 pacientes ingresados, que suponen entre el 95,79 por ciento de ocupación en el hospital del Bierzo, con un 88,88 por ciento en el de León, 87,27 en el de Zamora, 86,9 en el Río Hortega de Valladolid, 83,64 en el de Salamanca y el 83,42 en el Burgos, y el 54 por ciento en el de Aranda de Duero o 69 por ciento el de Miranda y el de Segovia, en el otro extremo.



La directora general de asistencia sanitaria, Silvia Fernández, ha incidido en que las urgencias hospitalarias están descendiendo en los últimos tres días, ya que el viernes fueron 3.000 y el sábado y domingo fueron unas 500 diarias, con un 20 por ciento que derivaron en ingresos y que ahora están en torno al 16 por ciento.



Fernández ha explicado que en las urgencias de los puntos de atención continuada los pacientes atendidos han subido una media de entre diez y doce por centro en la última semana de enero respecto a la anterior; y en los puntos de atención urbanos se ha pasado de 100 a 130; y en los rurales, han sido entre 26 y 28 al día, con una media de 6 u 8 más que a final de año.



La presión asistencial media en los centros de salud está en 29 pacientes, frente los 28,4 de la última de diciembre y 28,7 de la segunda.

La mascarilla en hospitales: no tiene impacto para evitar la transmisión según el consejero



El consejero ha incidido en que son mayoría las comunidades que no son partidaria de que la mascarilla sea obligatoria y ha incidido en que la medida no tiene “impacto para evitar la transmisión de la gripe”, ya que cuando el paciente sale del hospital, si está contagiado y se monta el autobús sigue transmitiendo.



Ha explicado que en Castilla y León se ha ido recomendado el uso de la mascarilla en los hospitales en función de la incidencia y todos los profesionales sanitarios y prácticamente la totalidad de los usuarios hacen uso de la misma, dentro de su responsabilidad.



El titular de Sanidad de Castilla y León ha dicho que no han tenido tiempo de estudiar el contenido que se les ha entregado quince minutos después de comenzar el Consejo interterritorial, cuando además se habían publicado las medidas que se iban a plantear, en lo que ha calificado de “falta de respeto a las comunidades y la cogobernanza del sistema”.



Ya hay planes de contingencia en las CC.AA



Vázquez ha lamentado “el desconocimiento y falta de respeto” de la ministra cuando habla de planes de contingencia para hacer frente a las enfermedades respiratorias el próximo año cuando todas las comunidades cuentan con ellos mucho antes de la pandemia por la covid.



El consejero se ha referido a la falta de médicos como el verdadero problema del sistema nacional de salud, lo que debía haberse visto en un consejo monográfico, y que sería una medida también para reforzar la asistencia ante el aumento de la incidencia de las enfermedades respiratorias.



El plan de invierno de Sacyl



El consejero ha recordado que el plan de invierno de la sanidad regional recoge 155 camas más en hospitales, dos en ucis y 800 contratos de profesionales en atención primaria y hospitalarias de todas las categorías. Hay “tensión asistencial pero no colapso sanitario”, ha repetido.



En cuanto al anuncio de la ministra de que estudia que se pueda “autojustificar” una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad “a fin de no burocratizar más la Atención Primaria y no colapsar a sus profesionales”, Vázquez lo ha calificado de “fuegos de artificio”, ya que no tiene aún la respuesta del Ministerio de Seguridad Social.



Y sobre el fondo de la medida, ha apostado por mejorar los circuitos de concesión de esas incapacidades para dárselas a quien realmente las necesita.EFE