Salamanca (EFE).- El presidente de Unionistas de Salamanca, Roberto Pescador, sigue aún bajo los efectos del “éxtasis” que sintió el pasado lunes, cuando su equipo eliminó de la Copa del Rey al Villarreal, y al verse emparejado con el todopoderoso Fútbol Club Barcelona para un partido que quiere aprovechar para mostrar la filosofía de su entidad “al mundo”.



En una entrevista con la Agencia EFE, Pescador recuerda que llevan el fútbol popular en el ADN desde su fundación en 2013 y le gusta la idea de confrontar este modelo con grandes exponentes del deporte multimillonario, que en el partido del próximo jueves representará el Barcelona de los Levandovski, Joao Félix, Gundogan… pese a no atravesar su mejor momento económico.



P -¿Cómo son los días posteriores a conseguir un hito como el que logró Unionistas? ¿Cambia tanto la parte organizativa de un partido ante el Villarreal y otro ante el Barcelona?



Se pasan muy contento, sobre todo el lunes fue un éxtasis. A partir de entonces, mucho trabajo, hasta arriba de cosas, de peticiones, de solicitudes, de además organizar muchísimas cosas con muchos estamentos.



Real Madrid y Barcelona al final mueven una cantidad de interés, tanto en aficionados como en medios como en todo, que no tiene comparación con nada más.



Los jugadores de Unionistas celebran tras vencer al Villarreal y pasa de fase este lunes, tras el encuentro de Copa del Rey, en Salamanca (Castilla y León). EFE/ JM García

Lo que cambia para Unionistas

P-¿Qué habéis tenido que cambiar para recibir al Barcelona?



Hemos tenido que variar mucho. Nuestro estadio es un campo coqueto, pequeño… pero es cierto que realmente le faltan muchas cosas, tiene algunas deficiencias y cosas que a lo mejor en el primer momento no hacían falta y ahora sí.



Hay que dejar zonas organizadas tanto para los equipos como para las unidades de televisión que vienen a retransmitir. Además, en esta ocasión tenemos el VAR, con lo cual también tenemos que dejar más espacio para eso.



P -¿Cómo vivió la eliminatoria ante el Villarreal?



Nos suceden las cosas más extraordinarias y surrealistas que te puedas imaginar. Porque llevamos 10 años, pero es que nos han pasado muchísimas cosas. Lo que menos te imaginas, si puede haber un problema en la liga, en un partido específico, puedes apostar que nos va a tocar a Unionistas.



Imagen de archivo de la celebración de Unionistas por su emparejamiento con el FC Barcelona. EFE/ JM García

Es como si se nos presentaran pruebas y decir, venga, vamos a hacértelo más difícil. Y al final, se hace lo más difícil todavía, como en este caso, con las luces y que se suspenda el partido, (…) y llenas el campo otra vez y se gana en los penaltis de esa manera, con el campo entregado, con la ciudad entregada. Toda esa peripecia, toda esa odisea… incluso se saborea más.



Confianza en Unionistas

P -¿Cuál es su grado de confianza ante el FC Barcelona?

Ya lo dije el primer día cuando nos tocó, a quien estaba ahí en el sorteo, que el Barcelona va a sufrir en el Reina Sofía porque en el Reina Sofía sufre todo el mundo. Obviamente el Barcelona es favorito porque es el Barcelona y decir lo contrario sería ridículo, pero ¿por qué no? Peores cosas se han visto y en el Reina se igualan mucho las cosas.



P-¿Qué supone para Unionistas un partido de este calado?



No es la primera vez que nos enfrentamos a un gran rival, ya tuvimos al Real Madrid hace cuatro años, pero sí que es cierto que creo que esta vez estamos mucho más preparados, el club es mucho más maduro y creo que para nosotros es una oportunidad de mostrar al mundo del fútbol español lo que se puede hacer con un modelo de gestión como el que tenemos.



Es mostrar que es un club que no tiene deudas, que tiene una categoría en la que la mayoría de los clubes está con deudas, con presupuestos mucho más altos que nosotros, pero realmente siempre ya dando pérdidas y donde los aficionados no tienen el control de lo que pasa con su club.



Otro modelo de gestión del fútbol es posible, es cierto y que te puede llevar a éxitos, y cuando digo llevar a éxitos no me refiero a pasar dos rondas de Copa, sino a establecer un club en la casi élite del fútbol español de momento, y con vistas de intentar seguir en el fútbol español, y seguir creciendo para intentar llegar a lo que es la élite de verdad, que es el fútbol profesional.

La economía



P-¿En vuestro caso se cumple el tópico de que un partido contra un grande así soluciona temporadas?



A nosotros, por suerte o por gestión, no nos salva la temporada. Simplemente nos ayuda, nos puede ayudar muchísimo en intentar dar un paso más en este camino. Por tanto, al final también es una situación en la que nosotros no lo vemos tanto como una situación para hacer dinero, sino una situación para mostrar Unionistas al mundo.



Sin estas eliminatorias nuestras cuentas seguirían siendo saneadas, pero obviamente es una inyección económica que es importante y que nos puede ayudar a dar un siguiente paso en nuestra progresión.

Al final, también creo que nosotros nos vemos un poco limitados por la capacidad que tenemos. Si tuviéramos capacidad de vender 20.000 entradas, pues se hubieran vendido 20.000 entradas.



P -Habéis hecho mucho más con menos que otros clubes de vuestra categoría, ¿consideras ahora mismo que Unionistas es la envidia de la Primera Federación?



No sé si la envidia de la Primera Federación, pero sí somos la aspiración de muchos clubes, y sobre todo de muchas aficiones de España, a los que les gustaría que su club fuera como Unionistas. Considero también que Unionistas ha abierto los ojos a mucha gente de España.



P -¿Cuáles son las expectativas para el futuro de Unionistas después de esto? ¿Segunda?



Creo que Unionistas no puede perder la cabeza. Unionistas tiene que seguir creciendo, tiene que seguir siendo ambicioso porque es nuestra naturaleza. Porque si no fuéramos ambiciosos no estaríamos aquí. No hubiéramos conseguido subir a la Primera Federación y estar donde estamos partiendo de la nada.



Entonces somos ambiciosos, tenemos que seguir. Nosotros no renunciamos. Y por supuesto que queremos aspirar a subir a la Segunda División, pero también tenemos que ser realistas y las cosas no son fáciles. Competimos con equipos con mucho más presupuesto que nosotros.



Esa es la respuesta larga, la respuesta corta o más directa es seguir creciendo. Seguir creciendo porque es para lo que estamos aquí. No estamos para pasar el rato, sino para crecer. EFE