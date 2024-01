Salamanca (EFE).- Noches sin dormir, vueltas y vueltas a la cabeza pensando en cómo poder vencer al Fútbol Club Barcelona y unos pocos ‘ratitos’ para poder desconectar entre entrevista y entrevista. Así ha sido y está siendo la última semana en la vida de Dani Ponz (Valencia, 1973), entrenador de Unionistas de Salamanca, encantado por este sobresalto que le encantaría convertir en habitual.

El técnico valenciano llegó hace menos de un año al club blanquinegro y en poco tiempo, lo transformó de un equipo que luchaba cerca del descenso de la Primera Federación a uno que lo hacía por meterse en los puestos de promoción de ascenso a la Segunda División española.

Justo antes de enfrentarse al todopoderoso FC Barcelona, Ponz analiza en una entrevista con la Agencia EFE lo vivido y lo que espera vivir en las próximas horas.

Ultimo entrenamiento de Unionistas de Salamanca a poco más de 24 horas de que disputen el histórico duelo de los octavos de final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona. EFE/J.M. García

P- Partido histórico el que tuvisteis ante el Villarreal y partido aún más histórico el que se os avecina, ¿cómo ha sido su última semana?

R- Cuando pasó el partido del Villarreal y la combinación con el del Barcelona… esa semana dormí nada… dormí a golpes, hablando de dos, tres, cuatro horas. La verdad es que muchísima adrenalina.

A partir de la victoria (liguera) de Majadahonda he de reconocer que he descansado mucho mejor. Todos nos hemos quitado un gran peso de encima y en ese sentido, ha mejorado todo mucho. Este partido (ante el FC Barcelona) yo creo que hay que disfrutarlo, hay que competirlo. Pero bueno, sobre todo, yo como parte principal, hay que disfrutarlo, es un poco el objetivo que tenemos.

– ¿Soñaba con conseguir algo como esto cuando llegaste a Salamanca hace menos de un año?

Cuando llegué la gente no me conocía, no me conocía a nivel nacional pero yo sí que conocía a Unionistas. Le dije a Toni (Toni García, exdirector deportivo de Unionistas) el primer día que estaba convencido de que lo iba a hacer. De hecho, yo sabía que lo iba a hacer, lo que no imaginaba probablemente es que lo iba a hacer así, con tantas victorias, y además con equipos impresionantes.

– Comentó antes del duelo ante el Villarreal que tanto usted como su cuerpo técnico tenían mucho conocimiento del rival, ¿cómo es en el caso del Barcelona?

El Barcelona y el Madrid son los equipos más conocidos a nivel mundial. Entendemos que es bastante sencillos conocerlos. Hemos hecho un análisis muy bueno de todos los componentes de la plantilla, incluso de Vítor Roque que hemos tenido que buscar imágenes por todos los lados.

Las intensas lluvias caídas en Salamanca esta pasada noche han hecho mella en el césped del estadio Reina Sofía a poco más de 24 horas de que disputen el histórico duelo de los octavos de final de la Copa del Rey entre Unionistas y el FC Barcelona. EFE/J.M. García

Aunque son los más sencillos de conocer a la vez, pues, evidentemente, son los más difíciles de neutralizar y de combatir.

– ¿Cuál es su grado de confianza respecto a poder batir a los blaugranas viendo el difícil momento por el que atraviesan?

El Barcelona tiene un mal estado porque ha perdido contra el Madrid… creo que el único problema que tiene el Barcelona es que ha caído contra el Real Madrid que hoy en día, está por encima de todos los equipos. El Barça, a poco que haga, es el actual campeón de Liga. Ganó con muchísima solvencia el año pasado. Y, a poco que vuelva a recuperar un poco gente (lesionados) se vuelve a rehacer.

En cuanto a posibilidades, no es sencillo para un equipo como nosotros, de Primera RFEF, tan humildes… Pero vamos a intentar explotar sus pocas debilidades. Intentar, a ver si somos capaces de hurgar ahí y si somos capaces de sacar un rédito. Todos sabemos la dificultad de la empresa, pero no por ello vamos a dejar de renunciar a lo que somos y a lo que nosotros queremos. Siempre hemos intentado plantear los partidos para ganar y ese es el objetivo.

– ¿Cómo saldrá Unionistas ante el Barcelona?

Tenemos una filosofía o una idea muy clara de juego. Y hemos sido un equipo descarado, hemos utilizado diversas estructuras, pero un poco con el mismo leitmotiv: de ser valientes, de mirar la confidencia contraria, de tratar de hacer daño en la mayoría de las suertes que generadoras de goles en los partidos y de no renunciar a nada de lo que hacemos nosotros.

– ¿Cómo se prepara mentalmente a los chicos durante toda la semana?

Exactamente igual. Sin generar ninguna situación que ellos puedan entender como extraña. Entonces, hemos trabajado dentro de la normalidad, sin dar más bombos.

Evidentemente al final, como sabes entrenar y ves a veinte y tantos periodistas como este martes… pues sabes que algo está pasando, ¿no? Pero estamos intentando quitar un poco de hierro y darle normalidad a todo.

– Dejando atrás lo deportivo y pasando a lo particular del club al que dirige, ¿cómo le explicaría Unionistas a alguien fuera de Salamanca?

Unionistas es el ejemplo perfecto del fútbol popular. Es el club de todos, de sus socios, que son partícipes en todas las decisiones. Tenemos unos códigos éticos que cumplimos, es el fútbol de antes, de toda la vida. El es fútbol popular en estado puro.

Es un club que hace grades esfuerzos, basándose solo en la aportación de sus socios. Un equipo muy humilde, pero con muchísima ambición, mucha ilusión, que con 10 años de vida ya ha participado en cuatro ediciones de la Copa del Rey, que eso yo creo que es muy difícil.

Dani Ponz (Valencia, 1973), entrenador de Unionistas de Salamanca. EFE/J.M. García

Estamos en crecimiento, cada día y cada año queremos dar pasitos hacia adelante y que vemos el apoyo y cariño de toda la gente y a todos los niveles, lo que nos hace estas súper satisfechos de ello. El Unionistas-Barcelona es la máxima representación del David contra Goliath.

-¿Qué es lo próximo en vuestro camino?

Vamos a intentar hacer crecer esa semilla que estamos plantando en el corazón de la gente. Entiendo que al final se puede crecer con ampliar el número de aficionados al buen nivel que vamos. Es un equipo que con el apoyo que tiene, con la relación de Salamanca con el fútbol a nivel profesional y el deseo que se vuelva a este nivel, aspirará con todas las garantías a entrar en el fútbol profesional en no muchísimo tiempo, sin duda. EFE