Bolaños apela al patriotismo frente al partidismo para buscar la convivencia en Cataluña

Madrid (EFE).- El nuevo ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha prometido al recibir la cartera de Justicia que trabajará para reforzar la convivencia en Cataluña “con respeto al Estado de derecho y la separación de poderes” y ha pedido un debate en el que impere “el patriotismo y no el partidismo”.

“Todo lo que tengo que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré todo”, ha manifestado tras recibir la cartera de manos de Pilar Llop en un acto al que han asistido los ministros José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas y Óscar Puente; el presidente del CGPJ por sustitución, Vicente Guilarte; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Bolaños se ha referido a la ley de amnistía, sin citarla, y también a otro de los retos de su departamento: “Renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es una opción, es una obligación” de todos los servidores públicos que han prometido acatar la Constitución, en el Congreso o en el Gobierno.

A su juicio, “no hay equidistancia posible entre cumplir la Constitución y no cumplirla” y devolver la normalidad al CGPJ, que en diciembre cumple cinco años en funciones duplicando su mandato legal, es “absolutamente imprescindible” por respeto a los ciudadanos, a los jueces y también a la reputación internacional del país.

“Es necesario que podamos decir también fuera de España que tenemos normalidad institucional en el Poder Judicial”.

Tras el CGPJ ha pasado a la otra patata caliente de su Ministerio con una apuesta por reforzar la convivencia y la cohesión sobre todo “en aquellos territorios con una fractura más acusada”.

Y ha prometido hacerlo “con respeto al Estado de derecho, la separación de poderes, el imperio de la ley y la Constitución”. “Es como lo hemos hecho siempre”, ha añadido.

En este contexto, ha pedido un debate “que busque la convivencia, donde impere el patriotismo y no el partidismo, la moderación y no la exageración, las verdades y no las falsedades”

Bolaños ha dado expresamente las gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por confiar de nuevo en él y ha recordado las palabras que dijo hace dos años y medio cuando entró por primera vez en el Ejecutivo: “ser ministro del Gobierno de España ni se debe pedir ni se puede rechazar”.

Ante las suspicacias que ha levantado que la cartera de Justicia se una a Presidencia, ha recordado que aunque se trata de un ministerio inédito en la administración general del Estado, es muy común en gobiernos autonómicos.

El nuevo titular de Justicia ha elogiado el trabajo de Llop, se ha comprometido a seguir con las leyes de eficiencia y la ley de trata y a trabajar por una justicia ágil.