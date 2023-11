Els Catarres “cierran una etapa” con un disco en el que se abren a nuevos sonidos

Paula Padilla ArgelichBarcelona, (EFE).- El grupo catalán Els Catarres cierra esta semana dos años de celebración de su décimo aniversario con cuatro conciertos en la Sala Apolo de Barcelona y la publicación de ‘Invencibles’ (Halley Records), un álbum en el que han versionado 11 de sus éxitos en colaboración con otros artistas.El cantante Èric Vergés ha explicado en una entrevista con EFE que con este disco “hemos aprendido muchas cosas: que todo vale y que tenemos que hacer lo que queramos”, y ahora lo que quieren es “experimentar y buscar cosas que nos emocionen”. Este es el sexto álbum de la banda originaria de Aiguafreda, compuesta por Èric Vergés (voz y guitarra), Roser Cruells (bajo y segunda voz) y Jan Riera (guitarra, acordeón, pandereta, bombo y melódica), y que, junto con el final de la gira, supone el “cierre de una etapa”, en palabras de Riera.El cierre de esta gira tendrá un formato especial, con cuatro conciertos en la Sala Apolo con las entradas agotadas, que se iniciaron ayer y concluirán el próximo sábado, dedicados a los principales discos que han publicado -‘Postals’ (2013), ‘Big Bang’ (2015), ‘Tots Els Meus Principis (2018) y ‘Diamants’ (2022)-, algo que les ofrece “cuatro oportunidades de disfrutarlo”, añade Riera. Un disco sobre la amistad y la celebraciónEl título del nuevo álbum, ‘Invencibles’, hace referencia a una de las canciones del grupo, que habla sobre la amistad, un concepto que ha estado muy presente tanto en la celebración de su aniversario como en la preparación del disco, en el que “hemos juntado colaboraciones, amigos y personas que admiramos de la escena catalana”, cuenta Èric Vergés. Aunque afirman que las canciones les siguen representando, hacía muchos años que la banda quería volver a grabar las más emblemáticas para, según Vergés, “modernizarlas con un nuevo sonido” y “hacerlas como las habríamos hecho ahora”, añade Jan Riera. La idea de trabajar con otros artistas surgió más tarde, a medida que “nos fuimos animando”, cuenta Roser Cruells, que asegura que han acabado siendo “muchas más colaboraciones de las que nos imaginábamos”, por lo que Èric Vergés destaca que están “muy agradecidos a todos”. “No queríamos hacer un disco de colaboraciones al uso, como hace todo el mundo”, dividiendo las canciones e interpretándolas por separado, aclara Riera, “sino que nos cerrábamos juntos en el estudio para que el artista aportase a la canción”. Así, cantan “Tokyo” con Joan Dausà, “Vull estar amb tu” con Stay Homas y Zoo, “Invencibles” con el cantante vasco Zetak, “Jenifer” con el dúo Figa Flawas, “Diamants” con la Escolania de Montserrat, “Un sostre fet d’estrelles” con Lluis Llach, “Tintín” con Els Amics de les Arts, “Rock & Roll” con la Balkan Paradise Orchestra, “La porta del cel” con Sopa de Cabra y “En peu de guerra” con una selección de artistas valencianos, como Xavi Sarrià, Smoking Souls, La Fúmiga, La Gossa Sorda y El Diluvi.El disco acaba con una versión de “Fins que arribi l’alba” en el formato sinfónico del concierto en el Sant Jordi Club del año 2019 y un ‘bonus track’ de “Cor”. “Todo es ironía”Una de las canciones que más ha cambiado -y la que más escucha Roser últimamente- es la versión de ‘Jenifer’, que han hecho en colaboración con el dúo de música urbana Figa Flawas, ya que incorpora nuevas frases referentes a acontecimientos políticos y sociales recientes, como el referéndum del 1 de octubre o las manifestaciones contra las sentencias de El Procés.Aún así, según los tres integrantes del grupo, “todo es una ironía para divertirse”, a lo que Jan Riera añade: “ninguna frase de ‘Jenifer’ se puede tomar en serio. Claro que somos independentistas, pero no queremos hacer una denuncia política a través de esta canción”. La actualización de la letra se debe a la voluntad de incluir los “nuevos referentes de estos últimos años”, aclara el músico.Els Catarres han hecho toda su carrera en catalán, su lengua materna, y no se plantean si esto les ha limitado profesionalmente, pues, según Vergés, “estamos muy tranquilos y satisfechos de cantar en catalán”, aunque advierte: “si quieres hacerte rico, no cantes en catalán”. El próximo sábado día 25 la banda acabará una gira de la que, como explica Èric Vergés, están muy satisfechos gracias “al equipo que hemos creado y cómo funciona el directo”, y lo harán en la Sala Apolo de Barcelona, la primera sala grande que llenaron con el final de la gira de ‘Postals’ y de la que el cantante destaca su “espíritu especial”. Un parón para preparar novedades “sorprendentes”Después de los conciertos se tomarán unas vacaciones, pero “tenemos claro que no queremos parar tanto como lo habíamos hecho antes”, puntualiza Vergés, quien agrega que tienen previsto seguir haciendo conciertos y sacar novedades que, en palabras de Roser Cruells, serán “sorprendentes”. El grupo, creado en 2010, “estaba pensado para bares y no funcionaba en un escenario con 3.000 personas de público”, recuerda Jan Riera, por lo que empezaron un proceso de renovación que, destaca Èric Vergés, han mantenido durante toda su obra y carrera, intentado “aportar cosas nuevas en cada disco”.