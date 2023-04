Amaral se cuela en la lista musical de Juice, la misión europea a Júpiter

Madrid, 13 abr (EFE).- La espera siempre es mejor con música. Amaral se ha colado en la lista de reproducción que la Agencia Espacial Europea (ESA) ha creado en Spotify con motivo del lanzamiento de la misión Juice a Júpiter y a sus grandes lunas oceánicas, que se ha tenido que posponer hasta mañana por el riesgo de la caída de rayos.

El grupo zaragozano ha entrado en esta “playlist” de más de tres horas y media de música con el tema “El universo sobre mí”.

La lista, con un total de 55 canciones, incluye música de The Jesus and Mary Chain (“April Skies” y “Between planets”); Red Hot Chili Peppers (“Soul to Squeeze”); Vanilla Ice (“Ice Ice Baby”); Mike Oldfield (“The Voyager”, “Tres Lunas” y “Discovery”); Bod Dylan (“Orange Juice Blues”).

También hay temas de Daft Punk (“Voyager”), Taylor Swift (“Drops of Jupiter”), The Cure (“Jupiter Crash”), Lizzo (“Juice”), Santana (“Europa”), Madonna (“Frozen”) o Spandau Ballet (“Round and Round”).

Las canciones, aunque la mayoría no directamente, sí mencionan de una u otra forma algún término relacionado con la misión o el universo. Así, en sus títulos aparece la palabra juice, frío o heladas (las lunas de Júpiter Europa, Calisto y Ganímedes se las conoce como heladas u oceánicas), explorador, campo magnético, cosmos o planetas.

Hoy el lanzamiento del cohete Ariane 5 con la misión Juice a bordo estaba previsto inicialmente para las 14:15 horas peninsulares, desde el puerto espacial europeo de Kurú, en Guayana Francesa.

Tres cuartos de hora antes, mientras el cohete se estaba llenando de combustible, la ESA, a través de su cuenta de Twitter, invitó a la audiencia a coger un “zumo espacial criogenizado” (juice es zumo) o una taza de té, y a relajarse con la lista de reproducción de Juice.

La espera sin embargo se ha alargado debido a la meteorología adversa. Habrá que esperar al menos hasta mañana a las 14:14 horas peninsulares, para disfrutar del lanzamiento de esta misión que explorará el entorno de Júpiter y sus tres grandes oceánicas.