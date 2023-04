Ayuso y Almeida exhiben su músculo ante el 28M como “bastión” contra Sánchez

Madrid, 27 abr (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han exhibido este jueves el músculo con el se presentan a las elecciones del 28 de mayo, con su gestión durante estos cuatro años como carta de presentación, para seguir siendo el “bastión frente al sanchismo”.

Díaz Ayuso y Almeida han presentado a los 182 candidatos al Ayuntamiento de la capital y a la Asamblea en un acto en el parque Cuña Verde de O`Donell, en el distrito madrileño de Moratalaz, y en el que han participado los exconcejales de Ciudadanos recién aterrizados en la lista del regidor, Ángel Niño y José Aniorte.

Ayuso ha postulado a Madrid como “uno de los únicos contrapesos” que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que ha pedido a sus equipos como “misiones” que se presente al PP como el proyecto que sea “referencia para todos los ciudadanos” y “el que España se está perdiendo hasta que llegue el PP a la Moncloa”.

“Son la primera oportunidad para que la España, real, la fiel, la que no quiere tensiones ni vocifera, que paga sus impuestos, que quiere vivir en paz se manifieste”, ha reclamado Díaz Ayuso, y ha augurado que “Madrid no traga en las urnas con lo que está sucediendo en España.

Ayuso ha llamado al voto a quienes “no tienen tiempo de digerir tantos escándalos” del Gobierno de Sánchez para decirles que “hay vía para cambiarlo: las urnas”.

Y ha señalado que tanto ella como el alcalde han elegido, con el visto bueno del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a quienes mejor defenderán el proyecto del PP de Madrid, que aglutinan “experiencia, novedad e integración”.

Por su parte, Almeida ha bromeado con que espera que el exalcalde José María Álvarez del Manzano, último de su lista al Ayuntamiento, sea concejal, ha subrayado la importancia de la cita electoral del 28 de mayo para evitar que “una sucursal del sanchismo gobierne en Madrid” con Más Madrid, Podemos y PSOE en el Ayuntamiento y que la capital siga siendo “ese bastión”.

“Transmitiremos alto y claro que ha empezado la derogación del sanchismo, que culminará en las elecciones generales de diciembre”, ha remarcado el regidor, y ha pedido el voto al PP para seguir “prolongando” el momento de “eclosión” y de “éxito” de Madrid.

Frente a “la estridencia de la izquierda”, Almeida se ha mostrado confiado de que los madrileños “nos darán la mayoría que reclamos en las urnas”, ya que se presentan con el balance de gestión de estos cuatro años en el gobierno municipal y como “alternativa” a la políticas de Sánchez cuyo “principio del fin”, ha dicho, comenzó en las elecciones en Madrid el 4 de mayo de 2021, “el bastión frente al sanchismo”, ha afirmado.

“El 28 de mayo de 2023 será el tic tac del final del sanchismo”, ha recalcado, y ha espetado: “Madrid, Pedro, no se toca; Madrid no lo vas a alcanzar, no lo vas a conseguir”.