Sotomayor (Podemos):“Para qué queremos a Vox si tenemos a Almeida en Cibeles”

Marcel Guinot

Madrid, 30 abr (EFE).- El candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, considera que el auge de delitos de violencia de género en la capital guarda relación con que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, haya “comprado” el discurso de Vox sobre esta materia, por lo que se pregunta “para qué queremos a Vox si tenemos a Almeida en el Ayuntamiento de Madrid”.

“Tenemos un alcalde que niega y arremete contra las políticas puestas en marcha por el Ministerio de Igualdad, por tanto, tenemos un problema. (…) Estos son los datos cuando te juntas con Vox y cuando compras el discurso de Vox”, afirma en una entrevista con la agencia EFE.

El candidato de Podemos es “optimista” de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo y ve al bloque progresista con posibilidades de llegar al Palacio de Cibeles para “sacar al peor alcalde de la historia de Madrid”, y asegura que llega a la campaña electoral con la premisa de que “ningún voto progresista se quede en casa”.

Pese a ello, reconoce que “es difícil presentarte a las elecciones cuando no tienes representación en el Ayuntamiento de Madrid”, como es el caso de Podemos, que a juicio de Sotomayor cometió “un error” al no presentarse con su marca en 2019, cuando el partido morado rompió con la entonces candidata a la reelección, Manuela Carmena, y decidió no competir con ella en la capital.

ACUSA A LA OPOSICIÓN DE “BLANQUEAR” A ALMEIDA EN LOS PACTOS DE LA VILLA

Sotomayor concede que uno de los retos de Podemos en estos comicios electorales, en los que compite en la izquierda con Más Madrid y el PSOE, es el de “marcar perfil propio”.

Admite, no obstante, que le “hubiese gustado llegar a un acuerdo con Más Madrid” para ir en coalición a las urnas, si bien afirma que la formación liderada por Rita Maestre “no se ha querido sentar” a negociar.

Además, acusa a la oposición de haber realizado una “operación de blanqueamiento” a la figura de Martínez-Almeida a través de la firma, en julio de 2020, de los Acuerdos de la Villa, un pacto que Podemos “jamás hubiese firmado”

En su opinión, a los grupos municipales de la oposición les ha faltado “contundencia” con el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs), y pone como ejemplos el llamado ‘caso Mascarillas’, un asunto que, en su opinión, justificaba la presentación de una moción de censura.

“El señor Almeida ha salido indemne de uno de los mayores casos de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid porque la oposición ni siquiera puso sobre la mesa una moción de censura”, lamenta.

Es necesario, bajo su punto de vista, que Podemos “lidere el bloque progresista” porque, de no ser así, existe “el riesgo” de que se repitan los debes del mandato de Manuela Carmena (Ahora Madrid, 2015-2019).

En aquel Gobierno, dice Sotomayor, convivían “un alma más conservadora” y otra “más valiente”, y “se prometieron muchas cosas y nos quedamos en la mitad”, conformando una acción política que generó “desafección” y “decepción fuera de la M-30″.

PROMETE TRANSPORTE GRATUITO PARA TODOS LOS EMPADRONADOS EN MADRID

En cuanto a sus propuestas concretas de cara al 28 de mayo, en materia de movilidad, Podemos quiere “una ciudad en la que entren menos vehículos” para luchar contra la contaminación y reducir el tráfico, por lo que propone que el abono transporte sea gratuito para todos los empadronados en la ciudad de Madrid.

“Yo propongo que el transporte público sea gratuito para todos los empadronados de la ciudad de Madrid. Yo creo que sería una noticia muy buena que invitaría a que la gente realmente utilizara el transporte público, pero para eso hay que invertir”, comenta.

Además, apuesta por “descentralizar Cibeles” y dar “competencias reales” a las juntas de distrito para que puedan “tomar más decisiones”, por lo que planea dotar de “más presupuesto” y personal a estos órganos hiperlocales.

Y considera que, para atajar problemas como la proliferación de las bandas juveniles, hay que mirar “al problema de fondo”, que en su opinión es la desigualdad. En ese sentido, aboga por dotar a los distritos de alternativas de ocio como cines, teatros o espacios culturales.