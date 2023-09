Miles de niños siguen sin becas de comedor en Madrid

Madrid (EFE).- Miles de niños siguen sin becas de comedor en la Comunidad de Madrid, veintitrés días después del comienzo del curso escolar en Educación Infantil y Primaria, mientras las familias están en proceso de subsanación de errores en sus solicitudes.

La Comunidad de Madrid publicó el 29 de mayo el importe de los créditos disponibles para la concesión de las becas de comedor escolar durante este curso, fijó un periodo de presentación de solicitudes por parte de las familias (del 8 de junio al 7 de julio) y estableció un plazo máximo de cinco meses para la resolución de las becas.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, anunció el 11 de septiembre que la Comunidad de Madrid adelantaría el coste del comedor para que todas las familias que han solicitado beca para este curso 2023-2024 pudieran hacer uso de este servicio “desde el primer día” hasta que se resuelvan sus expedientes, el 31 de octubre, para que “ningún niño se quede sin comer”.

El hambre no entiende de plazos

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, María del Carmen Morillas, ha explicado que entre las 100.000 solicitudes de becas de comedor ha habido unas 70.000 incidencias que ahora están en periodo de subsanación de errores.

Esto significa que, a día de hoy, hay miles de niños que siguen sin acceder al comedor escolar, a pesar de que “necesitan comer desde el primer día” porque “el hambre no entiende de plazos”, subraya Morillas.

Según la Federación, “la casuística es muy amplia”: hay centros que han cobrado el importe completo del comedor (5,5 euros), hay centros que han cobrado un importe de 3 euros, hay familias que han hecho el esfuerzo de pagarlo a pesar de las dificultades, hay familias que han optado por no llevar a sus hijos al comedor por no poder adelantar el coste y hay un pequeño número de familias que han podido utilizar el servicio sin adelantar el dinero (porque lo asume el centro).

En la resolución que el Departamento de Educación remitió a los centros se indica que se les pagará un porcentaje a lo largo del primer trimestre, una vez que se hayan resuelto las becas de comedor, ha detallado. Sin embargo, ha apuntado que el plazo máximo de resolución está fijado para finales de octubre.

“Los centros no saben muy bien cómo actuar, porque la resolución de la Consejería de Educación no termina de aclarar todas las cuestiones”, ha resaltado Morillas.

“El consejero de Educación ha dicho, a través de los medios de comunicación, que la Comunidad de Madrid se haría cargo del importe de las becas de comedor, pero el dinero no llega”, se queja la presidenta de la Federación.

Ha lamentado que la Administración regional se haya negado hasta ahora a reunirse con la Federación para darle un documento con unas “instrucciones claras” dirigidas a las familias para que entiendan cuáles son sus derechos y cómo proceder en esta situación.

CCOO critica la “poca eficacia” de la Consejería de Educación

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, ha censurado “la poca eficacia” de la Consejería de Educación a la hora de solucionar las incidencias en las solicitudes de becas de comedor.

Desde CCOO han expresado su preocupación por la imposibilidad de muchas familias de resolver los errores detectados en sus solicitudes.

Entre otras situaciones, el sindicato ha citado casos de padres que han presentado un DNI caducado, familias que no tienen ordenador, padres de origen extranjero que no dominan el idioma y no saben dónde tienen que pedir los certificados que les exigen y familias que han entregado toda la documentación, pero su solicitud ha sido desestimada.

Por el momento, no se ha denegado ninguna beca

Desde la Consejería de Educación, han señalado que, por el momento, no se ha denegado ninguna beca porque “nos encontramos en pleno proceso de subsanación de errores”.

El pago a los centros por parte de la Comunidad de Madrid, han asegurado que se realiza igual que en cursos anteriores, con abonos anticipados en el primer y segundo semestre y una liquidación final en el tercer trimestre.

La Consejería ha asumido el coste de la beca comedor de todos los solicitantes hasta que termine el proceso de subsanación para que ningún niño que la haya pedido se quede sin este servicio.

En el caso de que algún centro educativo no tuviese actualmente la cuantía necesaria para hacer frente a esos pagos solo tiene que dirigirse a su Dirección de Área Territorial (DAT) y comunicarlo para que ésta proceda a transferirle los fondos necesarios para este fin, han explicado desde el Departamento que dirige Emilio Viciana.