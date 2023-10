Pamplona (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles en Pamplona que “el día en el que la izquierda decida que hay que condenar los grupos terroristas como Hamás habremos dado un paso extraordinario adelante para resolver lo que está sucediendo en la zona”.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de una mesa redonda sobre el futuro de las ciudades en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, donde, preguntado por si Palestina no merece la Medalla de Honor de Madrid, ha afirmado que está “en defensa de los que han sido agredidos”.

El propio alcalde anunció que apoyarían la propuesta de Vox de otorgar la Medalla a Israel. “Israel no ha ocupado Palestina desde 1948, hay una resolución de Naciones Unidas que declara la creación del Estado de Israel en 1948 y desde entonces se ha visto amenazado por sus vecinos, los cuales tenían intención de destruirlo”, ha explicado.

Prudencia ante el último atentado

Sobre el último ataque sufrido por un hospital, el alcalde ha preferido esperar a que se aclare lo ocurrido antes de valorarlo: “Se acusan mutuamente, hay versiones contrapuestas y por prudencia es mejor no entrar a la valoración”, ha dicho.

Preguntado por el encuentro de presidentes autonómicos que se producirá en el Senado, Almeida ha explicado que “aunque el Gobierno esté en funciones no quiere decir que no funcione el control al Gobierno por parte de las Cortes Generales. En el Senado se hace, pero Armengol en el Congreso ha echado el cerrojazo y no permite ni que se tramiten iniciativas parlamentarias”.

“Para mí es una anomalía democrática. El Congreso no abre porque el Gobierno en funciones no se lo permite y en el Senado se va a tratar una cuestión interesantísima en un momento en el que el modelo territorial de España está en cuestión y los presidentes de las comunidades autónomas van a poder dar su opinión, pero por intereses partidistas, algunos prefieren obedecer a Pedro Sánchez en vez de atender a sus ciudadanos”, ha criticado.