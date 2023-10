Madrid (EFE).- Cientos de personas, muchos de ellos turistas, han acudido a las principales plazas de Madrid para seguir el acto solemne en el que la princesa Leonor jurará la Constitución española ante las Cortes, coincidiendo este martes, 31 de octubre, con su 18 cumpleaños.

Las plazas de Sol, de las Cortes y el Palacio Real, todas ellas engalanadas para la ocasión con banderas de España e inundadas de flores y fotos de la princesa Leonor, centran esta jornada histórica, cargada de simbolismo para los españoles.

La Real Casa de Correos, en Sol, donde se ubica la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, luce en sus balcones principales grandes banderas nacionales y de la región, así como centros de flores en rojo y amarillo.

Decenas de curiosos han acudido a primera hora de este martes a esta emblemática plaza para no perderse nada y han coincidido en señalar que está “todo muy bonito” y que están ilusionados por poder vivir este momento histórico.

Justo frente a una de las pantallas instaladas en la fachada de la antigua Casa de Correos, está Galán, un cordobés jubilado que ha comentado a EFE que ha venido expresamente esta mañana “en el primer AVE” para ver a la princesa Leonor.

“Veníamos todo el AVE lleno de cordobeses. Me hace mucha ilusión. Me he traído unos pañuelitos para limpiarme porque voy a llorar de la alegría y de todo”, ha comentado muy emocionado.

A apenas 50 metros de él, un grupo de jubiladas esperaban desde las ocho y media de la mañana para ver, en primera fila, el recorrido que ha hecho la futura heredera de la Corona en coche.

“Desde las nueve llevamos aquí. Es un día muy, muy bonito… histórico, que a saber cuántos nos quedan ya a nosotras!”, ha dicho una de ellas entre las risas de sus compañeras.

Otra amiga, preguntada sobre qué le parece la princesa, lo tiene claro: “Pues es perfecta, listísima y más guapa que yo”.

Niños, jóvenes y jubilados

Entre los asistentes a esta plaza, había también jóvenes. Un par de amigas de 19 años -también en primera fila- han contado a EFE que les parece que será una líder “moderna y nueva”. “A mí me cae bien, más que nada, me parece sensata”, ha relatado.

Joaquín, otro jubilado que no se quiere perder todo esto, espera que la princesa siga “un buen camino, como sus padres, y le vaya todo muy bien”. Comenta que al estar jubilado, tiene previsto pasar toda la mañana viendo este acontecimiento histórico.

En la plaza de Oriente, se encuentra Víctor, un vendedor de banderas de 53 años, que asegura que va a ser un buen día, aunque opina que “toda esta marimorena que se ha montado es demasiado para una chica, sea la hija de quien sea”.

A su lado un vendedor de gorras, que lamenta no haberse enterado antes para traer menos gorras del Real Madrid y más de España; cree que doña Leonor es una buena chica, muy responsable y estudiosa, además de ser muy guapa y de estar muy preparada.

Otro punto destacado de la jornada es la plaza de Callao, que se ha iluminado con una bandera de España en la gran pantalla de los cines. En este lugar cada vez son más las personas que se dirigen a toda prisa hacia la Puerta de Sol, con banderas de España.

“Bajamos corriendo que no nos lo queremos perder”, ha comentado una señora.