Madrid (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado con “orgullo” el balance de la gestión de su Gobierno durante este año 2023 frente al “gobierno ultra” y “comunista” de Pedro Sánchez.

Díaz Ayuso ha comparecido este miércoles en la sede del Gobierno regional tras el último Consejo de Gobierno del año y ha destacado hitos logrados en este 2023 en materia sanitaria, de transporte o vivienda, al igual que ha apuntado los proyectos que tienen programados para 2024.

La presidenta regional ha destacado los avances de la Comunidad de Madrid “frente a los ataques” que ha asegurado que está acometiendo “un Gobierno de ultras que ha tomado el poder para liquidar la Constitución”.

“La fortaleza de la Comunidad de Madrid es imprescindible para hacer frente al proyecto comunista del gobierno central”, ha afirmado Díaz Ayuso

“Entre comunismo o libertad, se eligió nuevamente libertad”

A su juicio, Pedro Sánchez “es un comunista apoyado por independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos: contra la vida, la libertad y la unidad de España, en perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda” que han criticado la defensa del Rey a la Constitución en su mensaje navideño.

“Si la ultraizquierda que nos gobierna no defiende la Constitución significa que Pedro Sánchez rechaza esta afirmación que hizo el Rey: “Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay Ley, sino arbitrariedad””, ha expresado.

Frente a todo ello, la presidenta madrileña ha dicho que “estará la Comunidad de Madrid”, porque ha indicado que “entre comunismo o libertad, se eligió nuevamente libertad” en las pasadas elecciones autonómicas, “y esta vez por mayoría absoluta”, ha añadido .

En este sentido, Díaz Ayuso ha dicho que ella no va a ser “una presidenta a la que feliciten los terroristas de Hamás, ni los hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo”. “A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna”, ha zanjado.