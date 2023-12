Madrid, 28 dic (EFE).- La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha condenado que no tienen información por parte del Gobierno sobre los menores inmigrantes procedentes de Canarias que hay en la región y pedirá en la Conferencia Sectorial de Inmigración aumentar los recursos porque asegura que los de la Comunidad de Madrid se encuentran “tensionados”.

En declaraciones difundidas a los medios a su llegada al ministerio para asistir a la Conferencia que preside la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Dávila ha dicho que quieren saber “cuántos menores están llegando” porque saben por las ONGs que están gestionando los campamentos de acogida del Gobierno “que están llegando decenas repartidos en los diferentes recursos del ministerio”.

Dávila ha denunciado que “en su momento el Ministerio negó” la llegada de menores a esos recursos y recuerda que es responsabilidad del Ejecutivo central atender a las comunidades porque “nuestros recursos de atención a menores están ya tensionados y tenemos que poner en marcha más”, con esa información, para poder atenderles de manera adecuada.

En este sentido, Dávila insiste en conocer los criterios de reparto del ministerio para “solicitar medidas concretas, recursos y financiación” para que las comunidades autónomas puedan poner en marcha recursos.

Además, la consejera del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha añadido que quieren solicitar también la participación de las comunidades para la modificación del protocolo de atención menores y que el ministerio de Juventud e Infancia retome el plan de respuesta de atención a estos menores.

Un plan que, insiste, “que no ha cumplido porque, el acuerdo que alcanzaron en la conferencia sectorial de infancia, entre comunidades, se acordó una llegada de menores no acompañados y no está cumpliendo ese plan de respuesta”, ha zanjado.