Madri (EFE).- Miles de personas, unas 25.000 según Delegación de Gobierno, se han manifestado en Madrid “por el fin del genocidio contra el pueblo palestino, el fin del comercio de armas y la ruptura de relaciones con Israel”, en una concentración convocada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).

Además de la capital española, bajo el lema ‘¡Paremos el genocidio en Palestina!’, más de un centenar de ciudades del Estado han acogido manifestaciones organizadas por la red que agrupa más de 50 de organizaciones sociales, colectivos y plataformas ciudadanas de toda España.

A grito de ‘Israel asesino del niño palestino’ y ‘No es una guerra, es un genocidio’, los manifestantes han recorrido el trayecto que discurre entre la Glorieta de Atocha y Cibeles, portando banderas de Palestina, así como de UGT, CCOO, Podemos o la organización política Anticapitalistas.

“Israel lleva bombardeando de manera intencionada y sistemática la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, sometida a un bloqueo asfixiante e ilegal desde hace más de 16 años”, han destacado los organizadores en el manifiesto.

Asimismo, han denunciado que “la crueldad de estos últimos ataques no tiene precedentes, con más de 30.000 personas asesinadas, de las cuales más de 10.000 son niños y niñas”.

El manifiesto también ha hecho referencia al proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que “esta barbarie no se detiene con buenas palabras, sino con acciones concretas”.

Asistencia de figuras políticas

A la concentración han acudido diferentes figuras políticas, como ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha destacado que la movilización de hoy se celebra en un momento en el que el Gobierno de España está más cerca de involucrarnos en una guerra contra Yemen.

Nunca antes, ha dicho Belarra, había habido un “abismo tan profundo entre lo que quiere la gente de nuestro país y lo que está haciendo el Gobierno”, que se está involucrando en una guerra contra Yemen para “ponerse del lado del Estado genocida de Israel”.

Asimismo, con el fin de mostrar su rechazo a la guerra, también se han acercado a la concentración la líder de Más Madrid,

anuela Bergerot, la diputada de Sumar, Tesh Sidi o el diputado de las Cortes Generales de España, Enrique Santiago, entre otros.

Por su parte, Bergerot ha asegurado este sábado que “no pierde la esperanza” de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso “encuentre algo de humanidad” para los miles de niños asesinados en Gaza.

“Quién no vea que se está queriendo acabar con un pueblo es que no quiere. Ver que la señora Isabel Díaz Ayuso todavía no ha tenido una sola palabra de solidaridad”, ha espetado la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, quien ha aseverado que han muerto más de diez mil niños.