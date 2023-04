Alicante (EFE).- Los platós de la Ciudad de la Luz de Alicante acogerán este mayo, once años después de la sanción de Bruselas por ayudas públicas ilegales en la construcción, los primeros rodajes de cine con una serie española y una producción internacional de Netflix.

Así lo ha anunciado este miércoles el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien ha continuado que con toda probabilidad en verano se filmará en los mismos estudios una “gran producción” de la que no ha dado más detalles aunque sí que ayudará a “relanzar” a la Ciudad de la Luz “a escala internacional”.

En una conferencia con el título “La Comunitat avanza”, del Foro Alicante, el president valenciano ha destacado que los platós del complejo industrial audiovisual de Alicante han pasado en los últimos años “del cierre a funcionar” con una previsión de creación de unos 5.000 puestos de trabajo en el entorno.

Además, también ha desvelado que en una parcela de 90.000 metros cuadrados junto a la Ciudad de la Luz se firmará un convenio en pocos días con la primera empresa de microsatélites espaciales, la ilicitana PLD Space, para trasladar desde el Parque Empresarial de Torrellano a allí la sede central de la compañía.

Esas instalaciones centrales de PLD Space tendrán capacidad para 500 profesionales y, en palabras de Puig, “será la semilla de un nuevo polo empresarial”.

Uno de los platós de realización de cine de la Ciudad de la Luz. EFE/Morell/Archivo

Vuelta al cine 11 años y 63 rodajes después

De esta manera, once años y 63 rodajes después, los platós de la Ciudad de la Luz volverán a ser usados para el ‘séptimo arte’ después de que en marzo de 2022 la Comisión Europea decidiera adelantar el fin de la prohibición para el cine por las ayudas públicas ilegales invertidas en la construcción de los estudios alicantinos, un proyecto de la etapa del popular Eduardo Zaplana a raíz del sueño del cineasta valenciano Luis García Berlaga para crear en su tierra una industria cinematográfica.

Entre la inauguración de 2005 y el año 2012, los entonces modernos platós acogieron a algunas de las principales estrellas del cine mundial, como los directores Francis Ford Coppola (con ‘Tetro’), Jean Jacques Annaud (‘Su Majestad Minor’) y Carlos Saura (‘Io, don Guiovanni’), que apostaron por Alicante por el entorno favorable y el buen clima.

También expresaron públicamente su interés por los estudios otros de no menos prestigio que, no obstante, no llegaron a trabajar en Alicante como Quentin Tarantino, Roman Polanski y Ridley Scott, quien llegó a calificarlos públicamente como los “mejores” que había visto.

Brody, Farrell, Willis, Depardieu, Naomi Wats…

“El síndrome de Svensson”, del director vasco Kepa Sojo, se convirtió en el primer largometraje rodado en estas instalaciones en el verano de 2005, por donde pasaron nombres tan conocidos como Antonio Banderas, los ‘oscarizados’ Adrien Brody y Penélope Cruz, Colin Farrell, Bruce Willis y Viggo Mortensen, entre otros.

Además, estos platós acogieron en 2006 el rodaje de “Astérix en los Juegos Olímpicos”, con Gerard Depardié como Obélix, una producción de 78 millones de euros de presupuesto en torno a las aventuras del pequeño héroe galo dio trabajo durante ocho meses y situó a los platós en la primera línea del cine europeo y mundial, con una estimación de gasto en la Comunitat Valenciana de 30 millones de euros.

Con “Lo imposible” (2010), Juan Antonio Bayona aupó definitivamente a Ciudad de la Luz al primer plano internacional al aprovechar el gigantesco tanque acuático para recrear el tsunami que asoló las costas del Índico en 2004, en una cinta que recorrió los cinco continentes protagonizada por Naomi Watts.

En mayo de 2012 Gracia Querejeta dirigió, sin entonces saberlo, la última película en los platós alicantinos -“15 años y un día”, con Maribel Verdú.