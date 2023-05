València (EFE).- El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón (Alicante, 1974), señala a EFE que le encantaría que se rodara en la Comunitat Valenciana la serie ‘La casa de papel’ y asegura que la precampaña electoral está siendo una experiencia “inigualable”.

Mazón, quien en las elecciones del 28 de mayo da el salto de la política provincial -preside la Diputación de Alicante- a la autonómica para ser por primera vez el candidato del PPCV a la presidencia de la Generalitat, afronta el reto de recuperar para los populares un “bastión electoral” que su partido gobernó durante dos décadas, hasta 2015.

PREGUNTA: Defina la Comunitat Valenciana en una frase.

RESPUESTA: Una tierra abierta y dinámica, llena de oportunidades si abrimos la etapa del cambio.

P: Si gana y se convierte en presidente autonómico su primera medida sería…

R: Bajar los impuestos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, especialmente a los salarios más bajos, que son quienes más lo necesitan, suprimir el impuesto a la muerte y poner en marcha un plan urgente para la sanidad pública.

P: Tres palabras con las que le gustaría que se definiera a su comunidad al final de su mandato.

R: Social, influyente y competitiva.

El candidato del PPCV a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la entrevista con EFE. EFE/Biel Aliño

P: ¿Qué serie le gustaría que se rodara en la Comunitat Valenciana?

R: Ya se han rodado series como ‘El chiringuito de Pepe’ o ‘El Ministerio del tiempo’… Pero me encantaría ‘La casa de papel’. Podría ser espectacular, y los personajes con nombres de ciudades y pueblos de la Comunitat como Elche, Alzira, Villarreal o Sagunto…, aunque ya hubo un personaje llamado Gandia.

Lo que está claro es que la Comunitat es un magnífico plató para albergar cualquier producción. La reciente grabación de (una serie del universo) “Star Wars” en la Ciudad de las Artes es un ejemplo.

P: ¿Es Carlos Mazón una persona activa en redes sociales? ¿Cuál prefiere?

R: Sí. Utilizo Instagram, que me permite comunicar de manera más directa con las personas más jóvenes; Facebook, para interactuar con miles y miles de personas de manera ágil y dinámica, y TikTok, que es la que más gracia me hace: la juventud, la rapidez y el atractivo de la manera de comunicar me llama muchísimo la atención.

P: ¿Cuál es su parte preferida de la campaña? ¿Qué es lo que más le apetece de estas semanas?

R: Mi parte preferida es ir viendo cómo va creciendo la ilusión por el cambio cada día. Está siendo una experiencia inigualable. Lo que más me apetece es el contacto con la gente, en la calle. Me encanta escuchar y hablar con los ciudadanos para conocer los problemas y las soluciones que plantean y eso en campaña electoral es más frecuente, porque tenemos muchos actos y encuentros en ciudades y pueblos.