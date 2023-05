Alicante (EFE).- El candidato de la confluencia EU-Podem a la alcaldía de Alicante, Manolo Copé, explica a EFE que “hay que hacer real la frase ‘Alacant, la millor terreta del món'” a través de una ciudad que sea “amable, verde y cultural” y considera que Twitter es la mejor red social “si Elon Musk no la pone en peligro”.

Copé, sacerdote durante dos años y cooperante otros tres, será el número uno de una lista que aúna a Esquerra Unida, a Unides Podem y a Esquerra Republicana del País Valencià y que busca un mayor peso de la izquierda en los comicios del 28 de mayo para poder desbancar al PP de la alcaldía de la mano del PSPV-PSOE y Compromís.

PREGUNTA: Defina su ciudad en una frase.

RESPUESTA: Me encanta la frase ‘Alacant, la millor terreta del món’. Ahora hay que hacerla real.

P: Si llegara a la alcaldía, su primera medida sería…

R: Derogar la “ordenanza de la vergüenza” y organizar una auditoría de la ciudad (sectorial y por barrios) desde la participación ciudadana para sentar las bases del futuro de la ciudad. Ya sé que son dos, pero son los previos que llevamos en nuestras propuestas de gobierno.

P: Tres palabras con las que le gustaría que se definiera a su ciudad al final de su mandato.

R: Ciudad amable y de cuidados (digna de ser amada, que atiende a los colectivos más vulnerables); acogedora e inclusiva (que resulta agradable); verde y cultural (que aumenta su masa arbórea, que reforesta la zona de los castillos y con un pulmón verde en el centro que pacifique el ruido y el tráfico, además de relevante por su oferta cultural).

Alicante, escenario privilegiado de la República y Guerra Civil, según Copé

P: ¿Qué serie le gustaría que se rodara en su ciudad?

R: Una que recreara los sucesos de nuestra ciudad tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior guerra civil. Hechos históricos como el bombardeo del Mercado Central o los últimos exiliados del “Stanbrook” hacen de Alicante un escenario privilegiado de la República y de la Guerra Civil.

P: ¿Es una persona activa en redes sociales? ¿Cuál prefiere?

R: Pues no excesivamente activa, pero sí me gusta compartir y estar conectado con la gente que la distancia nos hace tener lejos o con quien suelo relacionarme de manera menos habitual. Ahora las uso bastante más de cara a la precampaña y campaña, ya que también son altavoz. Prefiero Twitter porque creo que es la más eficiente para la comunicación, si Elon Musk no la pone en peligro.

P: ¿Cuál es su parte preferida de la campaña? ¿Qué es lo que más le apetece a Copé de estas semanas?

R: La parte preferida y lo que más me apetece es el encuentro con las personas y colectivos organizados de esta ciudad: es la parte humana de la política, la que le da sentido y la que posibilita espacios de diálogo y de escucha.