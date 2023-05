València (EFE).- La candidata del PP a la alcaldía de València, María José Catalá (València, 1981), asegura a EFE que le gustaría que en el próximo mandato la capital valenciana fuera “epicentro de rodajes” audiovisuales y que en el ámbito de las redes sociales prefiere “el ritmo más sosegado” de Instagram.

Catalá, que se presenta por segunda vez como cabeza de lista del PP a la alcaldía de València (es también la número uno del PP a Les Corts por la provincia de Valencia), aspira a recuperar para los populares la vara de mando que Rita Barberá tuvo de 1991 a 2015 y propiciar así también el cambio en la Generalitat.

PREGUNTA: Defina su ciudad en una frase.

RESPUESTA: Una ciudad con ganas de cambio político. Con ganas de volver a ser líder, con ganas de generar oportunidades y con ganas de tener un gobierno para todos.

P: Si gana y se convierte en alcaldesa su primera medida sería…

R: Comenzar los trámites para bajar los impuestos a los valencianos, entre ellos el 20 % del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a todos vecinos. Los valencianos pagarán 67 millones menos en impuestos si hay cambio político.

P: Tres palabras con las que le gustaría que se definiera a su ciudad al final de su mandato.

R: Liderazgo, competitividad y cercanía.

La candidata del PP a la alcaldía de València, María José Catalá. EFE/ Biel Aliño

Rodajes en València y Catalá en Instagram

P: ¿Qué serie le gustaría que se rodara en su ciudad?

R: ‘La Casa de Papel’ en el edificio de Correos (actual Palacio de las Comunicaciones): podríamos sacarle así más rentabilidad a los 23 millones que se gastó Ximo Puig para comprar este edificio. Ese dinero estaba presupuestado para colegios y para vivienda, pero el Botànic prefirió destinarlo a comprarse un palacete. Y ‘Los Bridgerton’ en los Jardines de Monforte y el Palacio del Marqués de Dos Aguas.

Me gustaría que en el próximo mandato València fuera epicentro de rodajes. Las series son un vehículo para mostrar quiénes somos, nuestra cultura y tradiciones y de situarnos a nivel nacional e internacional. Precisamente, una apuesta de mi lista para el Ayuntamiento, José Luis Moreno Maicas, es la de poner en valor la ciudad en el ámbito cultural y audiovisual. Os aseguro que en los próximos años los mejores rodarán en nuestra ciudad.

P: ¿Es una persona activa en redes sociales? ¿Cuál prefiere?

R: Me gustan las redes sociales, por la posibilidad de una comunicación ágil y directa con vecinos, pero creo que el odio que se esconde tras ellas, en muchas ocasiones, es peligroso. Si tengo que elegir, me gusta Twitter y especialmente Instagram por tener esta última un ritmo más sosegado, por la cercanía y por la posibilidad que me da de estar en contacto con muchos vecinos que me cuentan sus necesidades o problemas que ven en sus barrios y calles.

P: ¿Cuál es su parte preferida de la campaña? ¿Qué es lo que más le apetece de estas semanas?

R: Hablar con la gente, compartir ratos agradables y conversaciones con vecinos. Responder a sus inquietudes y comprometerme con ellos. La especial cercanía de estos días es lo que más me apetece de todo.