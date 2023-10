Mónica Collado | València (EFE).- La Asociación de Abogados Valencianos en Defensa Animal (AVADA) reclama una mayor concienciación ciudadana y la implicación, también sancionadora, de todas las Administraciones para erradicar el maltrato animal, que en la mayoría de casos se refiere al abandono por parte de sus dueños.

Así lo explica a EFE la presidenta de AVADA, Amparo Requena, quien explica que además de abogados, la integran procuradores y veterinarios (estos en menor número), y confiesa que desde el primer día en que nació la asociación (en 2019) están “desbordados, porque tristemente hay demasiados casos de maltrato animal”.

Centrados en casos en la provincia de Valencia, aunque también alguno en Castellón y Alicante, y con asesoramiento en toda España, la asociación ha llevado “casos muy llamativos” como el de la “tienda de los horrores de Valencia” -donde se vendían cachorros ilegales que acababan muertos-, el de una perra colgada de un balcón en un pueblo cerca de Gandia o el de un pitbull en los huesos abandonado atado en la puerta de un supermercado.

Según explica Requena, la Policía les ayuda a identificar a los propietarios de animales maltratados para poder actuar contra ellos y en ocasiones, también piden la colaboración ciudadana a través de medios de comunicación o redes sociales.

“Es importante conseguir condenas de prisión aunque no la cumplan -porque con un máximo de dos años no se entra en la cárcel-, pus al final va generando unos antecedentes penales y cuando se reincide o incumplen penas accesorias, acaban entrando en prisión”, sostiene.

Varias personas en el banco de un parque, acompañadas del perro de una de ellas. EFE/M.Bruque

Retroceso grave en el maltrato animal

“Hace falta mucha concienciación, educar a los niños en el respeto y mucha implicación de las administraciones para poder acabar con el maltrato animal”, afirma al tiempo que expone que, veintinueve años después de que sea obligatorio, “el 90 % de los animales que recogen en protectoras está sin identificar”.

“Las administraciones no sancionan, se tienen que implicar más”, reitera; a su juicio, “es fundamental” que pongan sanciones si se incumple la normativa, como en el uso de chips porque “así se podría acabar con el abandono, que es la forma principal de maltrato animal”.

Asegura que la Ley de Bienestar Animal Valenciana, vigente desde el pasado mes de marzo, “es mejorable pero buena, y ojalá sirva de ejemplo a otras comunidades autónomas”.

Sobre la ley estatal que acaba de entrar en vigor, considera que es “intolerable” que no incluya la protección a los animales que hacen una actividad específica, como los perros de caza, “unos de los más maltratados”, y explica que hasta que no se detallen los requisitos para los seguros de perros, no se podrá valorar, aunque considera que “los seguros multihogar deberían valer”.

Multas penales muy bajas

A su juicio, la modificación del Código Penal es “un grave retroceso” porque se pedían penas superiores a los dos años para no evitar la prisión y que hubiera más penalidad del maltrato animal”, pero ahora, salvo para los casos de muerte del animal, “hay prisión o multa”.

“Esa disyuntiva hace que se acabe con el efecto disuasorio porque las multas penales son muy bajas”, añade.

Requena defiende, como ya se ha pedido al Gobierno, que debería ser una prioridad que la asistencia veterinaria tenga un IVA reducido, ya que es “una aberración” que sea del 21 % cuando hablamos de sanidad. “El control sanitario de los animales debería ser como el de la salud de las personas, porque nos afecta igual”, subraya.

En su opinión “sería interesante que hubiera algún tipo de servicio municipal de atención veterinaria para gente con menos recursos y no se quedara nunca un animal sin atender clínicamente por no disponer de recursos en ese momento”.