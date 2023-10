València (EFE).- El cineasta italiano Paolo Sorrentino recibió anoche la Palmera de Honor de la 38 edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani como homenaje a su trayectoria, que le fue entregada por el actor Javier Cámara.

Sorrentino, que se mostró “muy feliz y honrado por el galardón”, recibió el aplauso unánime del público de la sala Iturbi del Palau de la Música de València, donde se celebró el acto inaugural del festival, que se convertirá, hasta el próximo 29 de octubre, en el escaparate de los estrenos nacionales de las producciones audiovisuales internacionales con el Mediterráneo como eje.

“Es un poco pronto para tener un premio a toda la carrera, pero espero que me abra otras posibilidades”, ironizó tras recibir el galardón el cineasta, autor de “La grande belleza” -película que le consagró como director y le hizo ganar el Óscar a Mejor película extranjera-, “La juventud” o “Fue la mando de Dios”, informa la Mostra.

Condena de la situación en Gaza

Otros de las protagonistas de la noche fueron las integrantes del jurado internacional, formado este año por Maria Hatzakou (Grecia), Diana Al-Halabi (Líbano), Fatma Cherif (Túnez), María Trénor (España) y Michela Occhipinti (Italia) y que mostraron, con contundencia, su indignación por el que está ocurriendo a Gaza.

La gala, dirigida por Anna Marí y presentada por Paloma Vidal y Daniel Tormo, ha recordado que las doce películas que competirán este año por la Palmera de Oro serán, como siempre, estrenos en España, y proceden de países como Italia, Líbano, Siria, Marruecos, Egipto, Francia, Albania, Palestina, Portugal, Turquía, Serbia, Croacia o España.

Además, la Sección Oficial incluye también, fuera de competición, el documental italiano “Massimo Troisi: Somebody Down There Likes Me”, dirigido por Mario Martone.

Una selección diversa tanto en géneros -comedia, drama, género fantástico o formatos híbridos- como en temáticas, puesto que aborda cuestiones tan diferentes como los conflictos familiares, la lucha del pueblo curdo, las relaciones homosexuales o episodios de la historia europea reciente.

“Toda película es política y toda decisión de programación es política”

Después de la gala se proyectó la película inaugural “Marina Unplugged” del director Alfonso Amador, que hizo suyas las palabras del director artístico de la Mostra, Eduardo Guillot: “toda película es política y toda decisión de programación es política” y “tan político es apostar por una programación frívola como hacerlo por una que se implica más con la realidad”.

La 38 edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani está organizada por el Ayuntamiento de València y cuenta con la colaboración del Instituto Valenciano de Cultura (IVC), el Palau de la Música, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.

El cineasta italiano, autor de “The Young Pope” y “The New Pope”, tiene previsto ofrecer este viernes una rueda de prensa en la Filmoteca de València.