València (EFE).- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha exigido este jueves al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que retire las competencias de seguridad a sus socios en el Consell, Vox, porque “no puede tenerlas quien incumple las leyes, promueve el odio e incita a la policía a incumplir la Constitución”.

Puig ha reclamado en rueda de prensa a Mazón que actúe como presidente de todos los valencianos y valencianas y “respete la institucionalidad”, porque “es muy grave que el Consell rompa la convivencia con viejas ideas del pasado”, y ha condenado “la violencia y a quienes la apoyan”.

Critica el “silencio” de Mazón

Asimismo, ha reprochado a Mazón que utilice la presidencia de la Generalitat “de forma partidista” y se hagan comunicados desde las instituciones “instando a las manifestaciones”, al tiempo que ha lamentado el silencio de Mazón “después de que su vicepresidente inste a la policía a incumplir la Constitución”.

El dirigente socialista ha apostado por “un retorno a la serenidad y la complicidad democrática, que no es otra cosa que entender la diversidad de opiniones”.

Sobre la propuesta de Vox de un pleno en Les Corts para debatir la amnistía, Puig ha considerado que ahí se ve la diferencia entre un gobierno instalado en el que está instalada la extrema derecha y la capacidad de autonomía de los presidentes autonómicos, pues el andaluz Juanma Moreno ha dicho que no lo aceptará y ha augurado que Mazón, sí.

Instar a la violencia

Puig ha destacado que el PP antes los domingos “iba a misa y ahora van de manifestación”, algo que se puede hacer desde la libertad de cada persona, pero otra cosa es “instar a la violencia, cercar las sedes, insultar permanentemente”.

El secretario general del PSPV-PSOE ha señalado que en las concentraciones frente a la sede de este partido se han dicho “barbaridades” como “Valencia cristiana, no musulmana”, o en contra de los árabes, lo cual “es fascismo” y “no se puede permitir” una “cultura del odio y del rencor”.

“Aquí hay un gobierno que no nos gusta pero es legítimo, y en España habrá un Gobierno que no les gusta a ellos pero que es legítimo, y esas son las reglas del juego”, ha reivindicado Puig, para quien “lo que no se puede es alterar las reglas del juego en función del resultado”. EFE