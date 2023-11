València, (EFE).- Les Corts Valencianes han rechazado, con los votos del PP y Vox, devolver al Consell el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2024, tal y como pedían el PSPV y Compromís en las enmiendas a la totalidad de estas cuentas que han presentado.

El pleno de Les Corts ha debatido este lunes ambas enmiendas, en una sesión en la que las votaciones han tenido que realizarse a mano alzada debido a los problemas registrados en el sistema de votación de la Cámara autonómica.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, encargada de defender el proyecto de ley, ha pedido a los grupos parlamentarios que avalen los presupuestos por ser los “de la verdad, la honestidad y el rigor” y les ha instado a que los mejoren durante el debate de las enmiendas parciales.

El PSPV y Compromís han denunciado que se trata de unas cuentas llenas “opacidad”, de “falta de rigor” y de “recortes”, que van a suponer “un frenazo” para el progreso de la Comunitat Valenciana, y que no piensan en la mayoría de los valencianos, sino en una minoría.

PSPV y Compromís critican “los primeros presupuestos con recortes en ocho años”



El portavoz adjunto del PSPV Arcadi España ha iniciado su intervención mostrando su apoyo y reconocimiento a los militantes socialistas que “sufren el acoso y se ven señalados por otros partidos por ejercer su derecho a la libertad política” y ha pedido que “paren los insultos y señalamientos”.

España ha alertado de que la Comunitat “va a sufrir los primeros presupuestos con recortes en ocho años”, y ha lamentado que “la única idea novedosa” que incluyen los primeros presupuestos del PP y Vox sea “bajar los impuestos a las rentas más altas, olvidándose del resto de valencianos”.

Además, ha reprochado al PP y Vox su “incoherencia” por denunciar cuando estaban en la oposición las partidas reivindicativas que incluía el Botànic, y hacer lo mismo ahora que gobiernan, al tiempo que ha denunciado que bajen impuestos a 17.000 personas con rentas altas, mientras suben el recibo del agua a dos millones.

La portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas ha afirmado que se trata de los presupuestos “más duros desde hace 8 años” y ha señalado que están “llenos de opacidad, de falta de rigor e indefinición y, sobre todo, de recortes”.

Ha denunciado la “hipocresía” del PP por mantener “partidas reivindicativas”, por subir el sueldo a los miembros del Consell y por decir que estas cuentas son las más sociales cuando, según ha dicho, en Sanidad recortan “más de 950 millones sobre los gastado en 2023”.

PP y Vox defienden unas cuentas que “recortan gasto público y superfluo y benefician a los valencianos”

Desde el PP, Carmen Contelles ha asegurado que por primera vez en ocho años, los valencianos tendrán “los presupuestos que merecen”, y ha celebrado que la Comunitat deje atrás “una irresponsable política presupuestaria, en la que todo era ficticio, menos sus perniciosos efectos”.

“Ojalá el déficit y la deuda desbocadas que dejaron fueran también ficticios, pero no lo son”, ha afirmado Contelles, para quien los Presupuestos de 2024 van en la buena dirección, con unas cuentas “realistas, prudentes y rigurosas”, que son las más sociales de la historia y que bajan los impuestos, al tiempo que aumentarán la recaudación.

Desde Vox, Teresa Ramírez ha pedido al PSPV y a Compromís que dejen de “meter miedo” y ha defendido que el nuevo Gobierno valenciano cumple sus promesas y avanza “para recortar gasto público y superfluo y beneficiar a los valencianos”.

Además, ha reprochado a esta formaciones que hablen de diálogo, de perdón y de generosidad, y ha preguntado de qué diálogo hablarán “si los ocupas se meten en sus casas”; de qué perdón “si, dios no lo quiera, abusan de sus hijas y esposas”, y de qué generosidad, cuando a sus hijos el banco no les dé un préstamo y no tengan casa, pero lleguen “800 inmigrantes y tengan casa, luz, agua y de todo”