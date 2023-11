València (EFE).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sumado la lucha contra la violencia machista a las cuestiones de consenso que ha propuesto a los grupos de Les Corts, porque se trata de “un dolor de todos” y de “un daño a toda la sociedad” ante el que toda la sociedad y todo el Consell deben estar unidos.

Mazón ha asegurado que este ámbito de trabajo para escoger las medidas más adecuadas requiere compromiso y unidad: “Esto tiene que acabar, no podemos convertirlo en una causa que acabe siendo una bandera que solo unos pueden agitar”.

Esa división “nos hace perder energía y un tiempo precioso” para dedicarlo a las víctimas de la violencia contra las mujeres, ha manifestado en su intervención en el acto institucional de celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Palau de la Generalitat.

“La atención a la violencia machista no puede ser menor porque exista un enfrentamiento sobre acuerdos”

“Por ácida y cruda que sea la discrepancia en otros temas, la realidad no tiene un único punto de orden del día, la atención a las víctimas no sube y baja según la actualidad informativa y, si la lucha contra la violencia es una política importante, la medida de la atención no puede ser menor porque exista un enfrentamiento sobre los acuerdos”, ha proclamado Mazón, quien se ha mostrado confiado en que se pueda llegar a acuerdos y ser “una unidad de trabajo”.

Acabar con la violencia contra la mujer es dar seguridad, dotarnos de recursos, buenos protocolos y eficaces, eso es “acabar con la violencia”, por eso se ha comprometido a incorporar esta lucha en las cuestiones de consenso propuestas.

En el pleno de Les Corts de este miércoles, Mazón anunció que en los próximos días va a convocar a los grupos de Les Corts a una “ronda de diálogo” para “unir esfuerzos” en cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado, la renovación de organismos estatutarios, el agua o el Derecho civil, asuntos que importan a los valencianos.