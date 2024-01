València (EFE).- Los centros de salud de la Comunitat Valenciana han comenzado este lunes a vacunar sin cita previa frente a la gripe y la covid, una media adoptada por el Consell tras un fuerte incremento de la incidencia, especialmente de gripe, y hasta ellos se han acercado ciudadanos para ponérselas “para prevenir” y “por precaución” y para “poder evitar” el repunte de casos.

Hasta el centro de salud de La Malvarrosa, en València, se ha acercado una mujer junto a su marido y ha explicado a EFE TV que tras salir del gimnasio le ha dicho su esposo: “¡Vamos!”, y se han desplazado al ambulatorio para ponerse las vacunas.

Tras indicar que en el caso de la vacuna contra la covid era la tercera vez que se la ponía “para prevenir”, ha señalado que aunque no se iba a vacunar, lo ha hecho porque le está “preocupando un poquito el que haya tanta gente ya” contagiada.

También ha asegurado que aunque no se pondrán la mascarilla cuando vaya a pasear, sí piensa hacerlo cuando vayan en el autobús.

“Por precaución”

Un hombre que también ha acudido a administrarse las vacunas ha dicho que lo ha hecho “por precaución” y para “al menos evitar” este repunte de casos que se está produciendo, ya que ha indicado que aunque son mayores no tienen ninguna enfermedad: “Todas las que nos han tenido que poner nos las hemos puesto y no hemos notado nada en ninguna de ellas”.

Otra mujer ha explicado que se ha vacunado tanto de gripe como de covid: “Y he cogido el resfriado encima, así que no se de qué me ha servido”, y ha explicado que se vacuna “siempre”. “De la gripe llevo muchos años y de covid, igual. Pero esta vez nos hemos vacunado mi marido y yo, y lo hemos cogido a tope los dos”, ha lamentado.

Otro hombre ha explicado que el pasado viernes salió del Hospital la Fe, donde había estado ingresado una semana con gripe y lo ha “pasado mal” y ahora está bien: “Menos mal que nos hemos puesto todas las vacunas”.

Sin cita previa por el repunte de casos

El repunte de las infecciones respiratorias llevó a la Conselleria a vacunar sin cita previa en los centros de salud y también a emitir una instrucción que establecida el uso obligatorio de la mascarilla desde el pasado viernes y como medida preventiva en los centros sanitarios y sociosanitarios de la Comunitat Valenciana.

la incidencia de infecciones respiratorias -gripe, covid y virus respiratorio sincitial (VRS)- en la Comunitat Valenciana ha sido en la semana 52 (del 25 al 31 de diciembre) de 1.501 casos por 100.000 habitantes, frente a la de 908,6 casos de la media nacional.

En el caso de la gripe, la incidencia se cuadruplicó y se situó en 551 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 142,2 casos de la semana anterior, mientras que la de la covid-19 descendió y alcanzó los 222,2 casos (25 menos), según el último Boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) de la Comunitat Valenciana (SIVIRA CV).