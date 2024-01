Martín rechaza la mascarilla obligatoria y las bajas autojustificadas en La Rioja

Logroño (EFE).- La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, se ha mostrado este lunes contraria a las propuestas del Ministerio de Sanidad de recuperar la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y sociosanitarios y a la posibilidad de autojustificar una baja laboral porque “no estamos ante una pandemia como la de 2020”.

Martín ha realizado estas declaraciones en un encuentro informativo, posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que también ha participado la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez.

Imagen de archivo de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín. EFE/Raquel Manzanares

La consejera ha indicado que no existe “incidencia suficiente como para hacer que parezca que estamos en una pandemia de la covid cuando estamos en una gripe como todos los años”, y “en este momento no hay razones para hablar ni de colapso ni de medidas como la mascarilla obligatoria”.

“Si nosotros tuviéramos esos picos que ya se han alcanzado en otras comunidades autónomas, sí que diríamos mascarilla obligatoria, pero, en principio, con una recomendación y la corresponsabilidad y educación de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios es suficiente”, ha precisado.

Respecto a las bajas médicas autojustificadas, Martín ha expresado que “no ha dado tiempo a estudiar esta medida, hay que ver de épocas anteriores qué consecuencias tiene y, a partir de ellas, trabajar con los técnicos competentes en la materia para que digan si esto es recomendable o no”.

Hay saturación

Ha explicado que en el sistema sanitario riojano “sí que hay saturación, como ha habido todos los años en los picos de gripe”, y “para eso están los planes de contingencia, para que a lo largo de esa semana el sistema la absorba, como así ha sido en todas las comunidades autónomas”; y, “en este momento, en La Rioja los datos de gripe A son parecidos a los del año pasado”.



Martín ha señalado que “el pico máximo” de asistencia a las Urgencias riojanas sucedió el pasado día 2, con 438 pacientes; mientras que en el mismo día de 2023 hubo 478 asistencias, “es decir, no se ha llegado a límites como para alarmar a la población”.



“No tenemos por qué flagelarnos con que nuestro sistema no funciona, miren otros y verán que esto puede pasar siempre que hay estos picos”, ha incidido.



Para ella, “el problema es cuando no hay una planificación como para que esa saturación de un día no la puedas absorber, pero no puedes tener siempre previsto que se vaya a duplicar o triplicar un sistema y que luego no pase”.