València (EFE).- El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se ha mostrado a favor de que haya incentivos para las empresas que se instalen en un territorio pero ha pedido que si hay una política de incentivos “sea para todos y en todos lados”.

“Que tenga los mismos incentivos el que quiera establecerse en Manresa o el que quiera establecerse en Valladolid”, ha defendido en declaraciones a los periodistas al ser preguntado por las negociaciones entre Junts y el Gobierno para favorecer el regreso de las empresas que se fueron de Cataluña durante el ‘procés’.

Tras recordar que en Europa existen determinadas libertades, entre ellas, que una empresa pueda establecerse donde quiera, Boluda ha pedido que si hay una política de incentivos, espera “que sea para todos y en todos lados”.

Ha afirmado que lo que quiere una empresa “no es solo seguridad jurídica, sino también competir en igualdad”, y por ello, le parece muy bien que haya incentivos para que se establezcan, pero deben ser “incentivos para todos”.

Caixabank, Banc Sabadell…

Sobre si confía en que tanto Caixabank como Banc Sabadell continúen tenido su sede social en la Comunitat Valenciana, el empresario ha considerado que es una decisión de estas empresas.

“Si aquí están bien tratadas y les va bien, pues seguirán aquí. Si aquí están maltratadas y no les va bien, se cambiarán a otro lado”, ha señalado, y ha dicho que hay que acostumbrarse a que las empresas puedan estar aquí hoy y mañana “en París o en Bruselas o en Holanda”.

Preguntado por el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en caso de que se decidiera sancionar a las empresas catalanas que no regresen a Cataluña, Boluda ha indicado no ser “tan experto” para saber si es inconstitucional o no, pero si lo es, le parece “muy bien” que se recurra.

En todo caso, ha destacado que las empresas “son empresas, no son ni catalanas ni valencianas ni madrileñas ni gallegas”.

Boluda ha dicho que el hecho de que tengan su domicilio “aquí o en otro lugar depende de ellas”, por lo que cree que es mejor “mirar hacia una política de incentivos, no de sanciones”.

La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco. EFE/Manuel Bruque/Archivo

CEV Valencia ve “ilegal y absurda” la propuesta de Junts de sancionar a empresas

La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha calificado este jueves de “totalmente ilegal y absurdo” que Junts haya propuesto que se sancione a empresas que se fueron de Cataluña durante el ‘procés’ y no quieran volver: eso “entra en lo más absurdo de los absurdos”, ha aseverado.

Blasco ha criticado en la rueda de prensa en la que ha mostrado el apoyo de la patronal valenciana a la recuperación del Derecho Civil Valenciano el que se plantee sancionar a empresas que ya no están domiciliadas en una comunidad autónoma por tener su sede social en otra comunidad diferente.

“No se puede sancionar a las empresas por decidir libremente; la libertad general y la libertad empresarial es esa”, ha indicado la presidenta de la CEV, quien ha recordado que la normativa europea es “muy estricta” y que las subvenciones públicas no se pueden dar “así como así”, pero se pueden establecer medidas de incentivo para atraer actividad económica y empresas a un territorio.