Madrid, (EFE).- Compromís, a través del grupo de la Izquierda Confederal en el Senado ha recurrido este miércoles la decisión de la Mesa de la Cámara Alta de no admitir sus enmiendas a la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución alegando que no tiene relación con el objeto de la reforma.

Derecho Civil valenciano

Se trata de dos enmiendas relativas a la recuperación del Derecho civil valenciano y la que pide un senador propio para Formentera, solicitada por Mes.

El portavoz de Compromís en el Senado, Enric Morera, ha pedido la palabra al comienzo de la reunión de la Comisión Constitucional del Senado para anunciar la presentación de un recurso de reconsideración, ya que cree que la decisión de la Mesa “atenta directamente con el artículo 23 de la Constitución y puede ser objeto de una vulneración grave de los derechos de los diputados”.

Podría ser una “lesión grave”, según Morera

“Podíamos estar cometiendo una lesión grave, como ya se cometió con el diputado del Congreso Alberto Rodríguez”, ha advertido Morera, que ha solicitado leer el recurso en la comisión.

El presidente de la misma, Pío García Escudero, ha rechazado esta petición y ha recordado que le corresponde a la Mesa del Senado decidir sobre este recurso.

La Comisión ha dado luz verde al dictamen y, si se mantiene la decisión de la Mesa de no admitir enmiendas, el pleno del Senado ratificará mañana la eliminación del término ‘disminuidos’ del artículo 49 en un pleno extraordinario que se celebrará a las 11,30 horas.

No obstante, la ley no entrará en vigor hasta que no pasen 15 días desde su aprobación en el Senado, que es el plazo que se abre por si un 10 % de la Cámara pide que la reforma se someta a referéndum, algo que previsiblemente no ocurrirá tras el pacto alcanzado por el PP y el PSOE.