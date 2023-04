Madrid (EFE).- “Un, dos, tres” regresará a las pantallas con una única gala en la plataforma de retransmisiones en directo Twitch que presentará en su canal el creador de contenidos David Cánovas, más conocido como TheGrefg, con dirección de Alejandro Ibáñez Nauta, hijo de Chicho Ibáñez Serrador.



Según ha informado este jueves en nota de prensa Factoría Henneo, productora del programa junto con Prointel e Isla Audiovisual, la vuelta del mítico programa televisivo fue anunciada durante una entrevista de Cánovas a Ibáñez.



El nuevo “Un, dos, tres… responda otra vez” mantendrá sus tres etapas, combinando preguntas y respuestas, pruebas físicas y la subasta final: también volverán personajes emblemáticos como las azafatas (aunque en este caso habrá también azafatos), los tacañones y la calabaza Ruperta.



La fase de la subasta contará con actuaciones musicales, de magia, humor y baile, así como apariciones estelares de celebridades digitales y rostros conocidos de la etapa clásica del concurso.

La vuelta de “Un, dos, tres”, una unión generacional

La fecha de emisión y otros detalles del programa, como los concursantes y otros personajes, se desvelarán próximamente en un evento de presentación en el canal de TheGrefg, quien estará acompañado en la gala por un copresentador aún desconocido.



Según TheGrefg “este programa va provocar una unión generacional muy chula”: “Lo vas a querer ver tú, también lo van a querer ver tus padres… es una responsabilidad enorme porque no estamos trayendo cualquier programa o cualquier cosa que se haya hecho. Estamos trayendo algo histórico, algo mítico”, ha explicado.



Por su parte, Alejandro Ibáñez ha afirmado que el programa “significará volver a encontrarnos con la familia para ver algo juntos, entretenernos, pasar unas horas juntos y divertirnos, que es lo que se echa de menos en casa”.



El evento ha contado con el beneplácito de Luis Larrodera, el que fuese el último presentador del programa hasta su clausura en 2004, quien ha asegurado que “va a ser un éxito” que acercará el formato a “esas generaciones que no tuvieron la oportunidad de disfrutar de ‘Un, dos, tres’ en el televisor” a la vez que ha recordado que esta será la primera vez en sus 51 años que se realizará en directo.



El canal de Twitch de TheGrefg cuenta con más de once millones de seguidores y acumula dos de las tres emisiones más vistas de la historia de la plataforma de “streaming”, con picos de 2,5 y 1,7 millones de espectadores simultáneos.