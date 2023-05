Robin Sharma: Tu valor no depende de cómo los demás te miran

Miriam Marquesan y Leandro Lamor |



Barcelona (EFE).- Considerado uno de los expertos en liderazgo más influyentes del siglo XXI y con más de un millón de seguidores en Instagram, Robin Sharma lo tiene claro: menos tiempo en las redes sociales y menos preocuparse por lo que digan en ellas de ti porque “tu valor no depende de cómo los demás te miran”.



En una entrevista con EFE durante su reciente visita a Barcelona para firmar libros en Sant Jordi, el autor de “El monje que vendió su Ferrari” o “El club de las 5 de la mañana” -casi una religión para millones de personas que siguen sus pautas de autorrealización- cree que todos podemos desarrollar una coraza ante las críticas.



Profeta del principio de “cree en ti mismo y no hagas caso de quien te subestime”, preguntado por los casos de depresión, sobre todo en adolescentes, por rechazo en las redes sociales, afirma que hay que pasar menos tiempo en ellas “y ayudarles a entender que su valía y su valor no depende de cómo los demás te miran”.



“A todos nos duele que nos insulten o nos critiquen en las redes, pero hay que ayudar a jóvenes y adultos a desarrollar una pequeña coraza para que, si te critican, no te rompan el corazón. Hay herramientas como la meditación y otras para luchar contra la inseguridad y eso es lo que da valor y sentido a tu vida”, afirma.



Para Sharma, las personas más creativas han sido las que han recibido más críticas en algún momento de su vida: “La mayoría les veían como raros y no es habitual que alguien que está fuera del rebaño se sienta absolutamente cómodo en su piel a pesar de las críticas. Pero todos los visionarios han tenido esta capacidad”.



Lo dice en su último libro: “Manifiesto para los héroes de cada día”: “Tomarte demasiado en serio garantiza que nadie te tome en serio” y cita a John Lennon para cuando estás decaído: “Al final todo saldrá bien. Si no estás bien, no es el final”.

Aburrirse es clave para la creatividad

Parece una paradoja, pero el hombre que ha logrado que millones de personas de todas las edades y profesiones se levanten a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, meditar y escribir un diario resulta ser un firme defensor del derecho al aburrimiento.



“El aburrimiento es absolutamente clave para la creatividad. Muy a menudo es precisamente cuando estamos aburridos, en proceso de ensoñación, cuando llegan las mejores ideas”, sostiene Sharma, formador y “gurú” de millonarios, políticos, estrellas de rock y de empresas globales como Nike, Coca-Cola, Starbucks o Microsoft.



¿Pero todos tenemos la fuerza de voluntad para levantarnos a las cinco de la mañana?: “Yo creo que sí. Es un tema de neuroplasticidad. Nuestro cerebro puede construirse y crecer con la experiencia. Se trata de adquirir nuevos hábitos al alcance de todos. Pero a veces no dedicamos el tiempo suficiente para que el hábito se convierta en la nueva normalidad”, asegura.



Líderes sin cargo

Siempre cita a sus padres y su profesora de quinto como las personas que más influyeron en su vida: “mi padre y mi madre fueron héroes especiales en mi vida y sólo tenían el título de padres. Y ahí está Nelson Mandela, su poder salía de su humanidad, de su deseo de servir a los demás, y eso no viene en una tarjeta de visita.



“Todos podemos ser héroes de nuestra vida”, afirma Sharma, “desde el profesor capaz de ayudar a alguien al camarero que sirve café y lo hace con optimismo y excelencia”. Y lo remata recordando el nombre de la persona que le preparó el café que tiene a su lado.

El autor canadiense Robin Sharma se fotografiaba con dos jóvenes que acudieron a su firma de libros el Día de Sant Jordi, el 23 de abril, en Barcelona.EFE/ Marta Perez

La pandemia nos ha cambiado a todos

“Quizás parezca una generalidad, pero todos hemos cambiado por la pandemia. La pandemia nos ha mostrado que el mundo puede cambiar en un día, que no hay que aplazar aquello que quieres. Nos ha enseñado, también cuán fantástico puede ser estar siempre en casa, con la familia, y a vivir con más plenitud” asegura.



En su opinión, el dolor y el sufrimiento padecidos por la pandemia, al igual que un hecho adverso como una enfermedad, una quiebra económica o un divorcio “nos despierta y puede ayudarnos a ser mejores personas. Nos puede abrir al mundo de la reflexión, de la autoayuda y nos puede hacer más sabios, más fuertes y más amables”.

La ley de la reciprocidad

Sharma, nacido en Toronto (Canadá) y que actualmente reside en Italia, es un firme creyente en el Karma, una energía o ley cósmica que hace que lo que hacemos en esta vida tenga una contrapartida en lo que recibimos y habla de la ‘Tercera recompensa’: “Hacer un regalo y esperar algo a cambio no es un regalo, sino un intercambio”.



Por ello aboga por el propósito de servir a los demás: “Si haces el bien para una persona, un cliente o quien sea, si lo haces a conciencia, no solo estás regalando, sino que te estás regalando a ti mismo. Y esa es la idea. Si esperas algo a cambio, el regalo se convierte en algo impuro”.



Y al ser preguntado sobre si le ha impresionado la personalidad de algún líder o empresario español no duda en citar al fundador de Zara, Amancio Ortega.



“Leí en algún sitio que cuando su empresa salió a bolsa, él estaba en la cafetería con sus empleados. No le conozco personalmente pero sí he leído que es alguien con los pies muy en el suelo y creo que ese es el mejor líder, el que mantiene un grado de humildad, el que trata mejor a sus empleados. Porque los líderes arrogantes son los que convierten sus negocios en negocios obsoletos”, afirma.



IA: Los titanes de la tecnología dicen “frena”

Preguntado sobre el impacto de la Inteligencia Artificial hace gala de su humildad cuando reconoce que no sabe lo suficiente del tema, pero dice que “los grandes titanes de la tecnología están diciendo “frena”.



“Personalmente creo en la tecnología sumada a la humanidad y si se gestiona correctamente nos puede ayudar a avanzar”, reflexiona Sharma, que en breve entregará a su editor su nuevo libro, del que avanza que “está mucho más enfocado a los valores propios de la actualidad, a este mundo pospandemia”.



¿Y qué queda de aquel abogado cuya vida cambió en 1996 al publicar “El Monje que vendió su Ferrari”, cuyo protagonista, Julian Mantle, era precisamente un letrado que realiza un viaje inspiracional y de descubrimiento interior a la India tras sufrir un infarto?



“En un año cumpliré los sesenta y espero y confío que de Mantle me quede el conocimiento clave de qué es importante en la vida: la familia, el crecimiento personal, ser una persona amable, intentar trabajar cada vez mejor y, en ese sentido, tener una buena vida”, asegura tras una entrevista en la que el profeta de la productividad en ningún instante ha mirado su reloj.