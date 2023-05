Por Jorge J. Muñiz Ortiz |

San Juan (EFE).- El cantante puertorriqueño Alejo, una de las nuevas estrellas del movimiento urbano, asegura a EFE que con su primer disco “El Favorito de las Nenas” quiso demostrar a sus seguidores su “receta” para triunfar sin colaboraciones.

El álbum, lanzado por la casa disquera Jungl, contiene 12 temas, nueve los interpreta Alejo en solitario. Mientras que los tres restantes cuentan con colaboraciones con el boricua Brray, el español Saiko y el mexicano Legallyrxx.

“Para este disco quise que la gente supiera de esa medicina o receta de Alejo en solitario, o si hacía una colaboración, que eso no me pintara tanto en el reguetón”, explicó Rubén Alejandro, nombre de pila del cantante.

Y es que el artista saltó a la fama el año pasado con “Pantysito”, un tema que se hizo viral y en el que colaboraron el colombiano Feid y el boricua Robi.

“Mi público siempre espera música alegre. Mi música es bien movida y ‘pompea’ (activa)”, enfatizó el intérprete de otros éxitos como “Un Viaje”, “Se Enamoró de un Reggaetonero” y “La Pelikula”.

La producción discográfica, además, según detalló Alejo “tiene la esencia del reguetón”, por lo que decidió hacerle un homenaje a Nicky Jam, uno de los pioneros del género, en el tema “Nikki”.

En dicha canción se incluye un trozo de “En la cama”, tema que grabó Nicky Jam con Daddy Yankee en su disco “Hacienda escante” (2001), cuando estos eran un dúo.

“Nicky siempre ha sido uno de mis artistas favoritos”, admitió Alejo, quien contó que, previo a ser cantante, se dedicó a la actuación y fue escogido para personificar a su colega en la serie “Nicky Jam: El ganador”, aunque finalmente no lo interpretó al cambiar la producción.

“Si no me conocían por la actuación, pues que me conocieran por el reguetón. En el disco quería tener algo de Nicky y para mí es una de mis canciones favoritas del disco”, abundó.