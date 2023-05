Madrid (EFE).- Los asesinatos del GAL han sido “el banderín moral del terrorismo vasco durante décadas y lo siguen siendo todavía hoy”, asegura el escritor Lorenzo Silva, que dedica su última novela a la guerra sucia y a las consecuencias de la lucha con medios ilícitos contra los que socavan la convivencia a través del terror.

“Púa”, editada por Destino, da título a esta novela que no sitúa la acción en un determinado país ni época ya que, ha asegurado este martes en una rueda de prensa Lorenzo Silva, pretende entrar en los mecanismos de lo que sucede en muchos países y habla del conflicto moral en el que se ven envueltas las sociedades y las personas implicadas en la guerra sucia.

Púa es el nombre del protagonista de su novela que, retirado como librero de viejo de su pasado en la guerra sucia, debe volver a la acción a la llamada de un antiguo compañero.

Basada en las investigaciones, testimonios y documentación que ha manejado a lo largo de años para sus novelas, Silva (Madrid, 1966) asegura que es un libro “alegórico” y considera que con la perspectiva del tiempo la guerra sucia “tiende a ser un mal innecesario”.

El escritor Lorenzo Silva presenta su nueva novela, “Púa”, un “thriller” en el que aborda la guerra sucia contra el terrorismo. EFE/ Fernando Alvarado

No obstante, explica que hay gente que la ha justificado y “hasta un Premio Nobel de la Paz”, como es Barack Obama, cree que es un mal necesario, ordenó ejecuciones extrajudiciales y autorizó personalmente operaciones de este tipo.

Y este “aprovechamiento propagandístico” es un “lastre” que amenaza con ser duradero, recalca Lorenzo Silva.

“El GAL fue contraproducente, por no hablar de que un ministro acabó en la cárcel. Y ¿en qué medida acabó con el terrorismo de ETA?. Pues en una medida muy pequeña” ya que terminó por otros procedimientos que tenían que ver con el cumplimiento de la ley, ha recordado.

Pero, ha insistido, no se trata de una novela sobre los GAL ya que si hubiera querido hacerla habría nombrado la organización: “no tengo especial miedo a meterme en charcos”, ha recordado el autor, que reconoce que siempre habrá alguien que diga, no solo de este asunto sino de otros que ha tratado en sus anteriores novelas, que es “demasiado duro o demasiado blando”.

“Púa”, ha dicho, se centra en los peones y no en los “cerebros” y asegura que no se trata en absoluto de un relato complaciente de la guerra sucia.

Pero, señala, una persona que se ve implicada en la guerra sucia sigue siendo un ser humano: “Las personas con las que he hablado no son indiferentes a lo que habían hecho. No he conseguido hablar con un torturador que se alegre de haber torturado”.

Y aunque reconoce que hay gente que se jacta de esas cosas, explica que esos personajes no le interesan: “me interesa el que ha cruzado la raya y tiene ese rasgo moral”.

Su protagonista admite también al principio del relato que es una mala persona: “Con estímulos suficientes todos somos una mala persona. Todos tenemos un bicho rabioso dentro. La mayoría afortunadamente no lo soltamos jamás o lo hacemos comedidamente”.

El editor Emili Rosales, que ha presentado con Lorenzo Silva la novela, ha explicado que sale con una primera tirada de 60.000 ejemplares y que con este lanzamiento se cumplen 25 años de este autor en la editorial Destino, de la que es el autor más representativo desde Miguel Delibes, con más de 40 títulos publicados.