El cantante Tony Bennett muere a los 96 años

Nueva York (EFE).- El cantante y compositor Tony Bennett que tuvo una carrera musical de 8 décadas y consiguió la fama con “I Left My Heart in San Francisco” murió este viernes a los 96 años, según su publicista, Sylvia Weiner.

A Bennett le diagnosticaron Alzheimer en 2016, pero continuó actuando y grabando hasta 2021.

Su última actuación fue en agosto de 2021, cuando apareció junto a Lady Gaga -con quien publicó dos discos- en el Radio City Music Hall de Nueva York en un espectáculo titulado “One Last Time”.

Columbia Records, fichó a Bennett en 1950 y el cantante alcanzó el estrellato en 1962 con el lanzamiento de su canción “I Left My Heart in San Francisco”.

Frank Sinatra describió a Bennett como el cantante popular más grande del mundo.

Una prolífica carrera

Hijo de un tendero italiano, Anthony Dominick Benedetto nació el 3 de agosto de 1926 en el barrio de Astoria, en el Queens neoyorquino. Estudió en la High School of Industrial Arts en Manhattan, donde descubrió sus dos pasiones, la música y la pintura.

Durante el servicio militar, combatió en la Segunda Guerra Mundial, donde comenzó a cantar con bandas del ejército y tras la guerra, estudió técnica vocal en el American Theatre Wing.

En 1946 ofreció su primer concierto en un club nocturno junto con el trombonista Tyree Glenn, pero su gran oportunidad llegaría en 1949, cuando el todavía “Joe Bari” fue descubierto por el cómico Bob Hope, que además de contratarlo, le dio el nombre artístico de Tony Bennett. Poco después fue fichado por Columbia Records para iniciar una carrera de éxito.

En 1952 se dio a conocer con el single “Because of you”, al que siguieron varios discos, entre ellos “Could 7” (1955) o “Long ago and far away” (1958). A partir de este momento publicará cerca de un centenar de discos, entre ellos “I left my heart in San Francisco” (1962), que consiguió dos premios Grammy y le catapultó a la gloria.

En la década de los 70 destacaron sus producciones “The very thought of you” (1971), “Sunrise, Sunset” (1973), “Let’s fall in love with the songs of Harold Arlen & CY Coleman” (1975).

Tras algunos años sin publicar discos, editó “The art of excellence” (1986), al que siguieron algunos de sus últimos trabajos, como “Perfectly Frank” (1992), “The playground” (1998), “A wonderful world” (2002) o “A swingin’ Christmas” (2008).

Un salto a las pantallas

Fotografía de archivo que muestra al cantante Tony Bennett. EFE/David Crosling

Bennett también dejó marca en el cine, debutó en la gran pantalla de en 1966 con “El Oscar” y en 1999 en se interpretó a sí mismo en la comedia “Analyze This”” (Una terapia peligrosa o Analízame) en la que los protagonistas eran Robert De Niro y Billy Crystal.

Volvió a interpretar una versión de sí mismo, pero esta vez animada, en “The Simpson”.

Pese a no haber parado de cantar desde los años 50, Bennett solía decir que nunca había trabajado un día en su vida, porque le encantaba actuar.