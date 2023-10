Madrid, 2023: ¿El concierto más apabullante de The National en España?

Madrid (EFE).- Por la generosidad en su extensión (cerca de dos horas y media), también de medios y de entrega, con un sonido y despliegue de luces contundente, y por la solidez del repertorio trenzado a lo largo de 20 años, The National ha podido protagonizar esta noche en Madrid el directo más apabullante de cuantos ha realizado en España.

Formada en 1999 por Matt Berninger y por las parejas de hermanos de Aaron y Bryce Dessner y de Bryan y Scott Devendorf, se ha consolidado como una de las bandas de rock alternativo más importantes del mundo gracias a su tino para traducir en música de largo alcance la melancolía y la angustia existencial, a base de retazos de post punk y del penetrante timbre de su vocalista.

Cuatro años después de su última visita, entonces como parte de la oferta del festival Mad Cool 2019, el quinteto estadounidense (septeto en esta gira) ha regresado a Madrid y lo ha hecho para actuar por primera vez en el Wizink Center, en el formato de 10.000 personas y con casi todas las entradas vendidas, salvo por alguna calva en gradas altas.

Desde su primer “show” en la ciudad en 2005 en la recoleta sala Moby Dick, las cifras y la sede de su actuación de este miércoles dan una idea del lento pero constante avance en seguidores que Berninger y compañía han ido concitando en España hasta la publicación por sorpresa de su décimo disco hace solo unas semanas.

Único concierto en España en 2023

A esta visita le ha rodeado un componente especial para hacerla más grande: que ha sido la única en todo el país que se ha colado en su agenda de 2023 y que ha coincidido con el que probablemente sea su mejor estado de forma en mucho tiempo.

Lo constata tanto su caudal compositivo con dos discos en un mismo año, algo inédito en su carrera, como la calidad de los mismos, pues tanto “First Pages of Frankenstein” primero como “Laugh Track” más recientemente han sido abrazados con entusiasmo por la crítica.

También las propias declaraciones del grupo: “Si ‘Frankenstein’ representó una reconstrucción de la confianza entre los miembros del grupo después de más de 20 años juntos, el vibrante y exploratorio ‘Laugh Track’ es tanto el producto de esa fe como una nueva declaración de intenciones”, subrayaban en un comunicado.

Ambos discos han estado presentes en el repertorio de Madrid, especialmente en el arranque con “Once Upon A Poolside”, “Eucalyptus” y “Tropic Morning News”.

Arranque íntimo… potencia después

Ha sido pasados 15 minutos de las 9 de la noche, después de que una cámara recogiera su entrada al recinto por una de las puertas de emergencias y a oscuras, una penumbra que han mantenido en su primer corte, un arranque íntimo con poco más que el acompañamiento del piano, comedido para lo que había de venir después.

El citado “Eucalyptus” ha enchufado no solo el resto de instrumentos y de luces, también toda la teatralidad de ese Berninger espigado y enfundado en su traje y sus gafas de pasta negra como el perfecto puente entre un dandy y un intelectual posmoderno.

Pronto han dejado constancia de la opulencia del sonido de esta gira, con la batería de Bryan Devendorff imprimiendo más cuerpo que nunca al conjunto, como en “Squalor Victoria” o “Don’t Swallow The Cap”, y con unas líneas de guitarra y viento metal que hacían volar la melodía por ejemplo en el puente de “Tropic Morning News”.

No se han limitado a su orgulloso presente. De hecho, el concierto ha sido una celebración de The National, porque se han colado piezas de casi todas sus épocas, incluso alguna tan vieja como “Abel”, que ellos mismos han recordado que debieron tocar en aquella lejana actuación en Moby Dick.

El cantante de la banda estadounidense The National, Matt Berninger, en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Los ganadores del Grammy al mejor álbum de música alternativa por su disco “Sleep Well Beast” (2017) no se han dejado tampoco piezas de este como “The System Only Dreams in Total Darkness” o “Day I Die”, ni mucho menos del celebrado álbum “High Violet” (2010), con hitos como “Bloodbuzz Ohio”, uno de los apabullantes clímax a la media hora de concierto, o “Terrible Love”, ya en los bises.

Entre medias, salvo contados renuncios a la introspección como “I Need A Girl” o “Pink Rabbits”, este ha sido un “show” a plena potencia durante casi todo su desarrollo y la desgana solo ha aparecido en los ocasionales discursos de Aaron Dessner, mucho más atinado al producir los dos álbumes “indies” de Taylor Swift.

Baño de masas

Por contraposición, Berninger se ha dejado la garganta en numerosos momentos y casi también su integridad física en sus habituales baños de masas, sobre todo al final, cuando se ha atrevido a penetrar hasta la mitad de la pista.

Con temas tan coreados y celebrados como “England”, “Fake Empire”, “About today” o, solo un poco después, “Mr. November” y “Terrible Love” se ha alcanzado ese remate, un remate que ha hecho honor a una banda que lleva la idea de himno implícita en su nombre y que miles de madrileños han entonado esta noche como un canto propio.

Por Javier Herrero