Silvia García Herráez |

Madrid (EFE).- Santiago Segura es Papá Noel en ‘La navidad en sus manos’, una comedia con mensaje dirigida por Joaquín Mazón y coprotagonizada por Ernesto Sevilla en la que se plantea qué pasaría si un día los niños no reciben la visita más esperada de la Nochebuena. “Sería una catástrofe”, asegura a EFE Segura.

“Imagínate sus caras cuando se levantaran el día 25 y no vieran ningún regalo bajo el árbol”, abunda el actor y director sobre la calamidad que centra la película que llega a los cines el próximo 1 de diciembre.

Pero, como demuestra en la cinta, Sevilla estaría dispuesto a “sacrificarse” para que tal desgracia no sucediera. “Ya tengo contacto directo con el Polo Norte y lo he hecho una vez, no me importaría repetir”, apunta entre risas sobre su papel.

Sinopsis de ‘La navidad en sus manos’



Unos días antes de la Navidad, Papá Noel (Segura), tiene un accidente de trineo en pleno centro de Madrid y acaba en el hospital.

Santiago Segura (i) y Ernesto Sevilla posan durante la presentación de la comedia ‘La navidad en sus manos’. EFE/ Javier Lizón

Por suerte, Salva (Sevilla), su compañero de habitación, puede sustituirle en su sagrada labor, aunque es un buscavidas con muchos problemas familiares más bien acostumbrado a vender piezas de coche robadas.

La llamada para hacer esta película para ambos actores fue “un auténtico regalo”, aseguran, ya que los dos son “amantes de la Navidad”.

“Desde muy pequeño me considero un friki de la Navidad, por lo que cuando supe que iba a hacer de Papá Noel no me pudo hacer más ilusión representar a un personaje tan icónico, al que siempre he admirado y apreciado por su generosidad”, afirma el actor madrileño, quien reconoce haberse inspirado en el Santa Claus de Kurt Russell de ‘Crónicas de Navidad’ (Netflix).

Mazón, por su parte, confiesa que, para dirigir la cinta, que pretende dar una vuelta de tuerca al cine navideño, se ha basado en los clásicos navideños como ‘¡Vaya Santa Claus!’ (1994) o ‘Elf’ (2003). “Buscaba ese toque justo de humor a la par que sensibilidad”, detalla.

El actor y director Santiago Segura posa durante la presentación de la comedia ‘La navidad en sus manos’.EFE/ Javier Lizón

Mensaje positivo de ‘La navidad en sus manos’

Y es que el filme también manda un mensaje positivo y es el de la reconciliación familiar y el de ser buenos con los demás para también estar bien con uno mismo.

“Santa Claus será testigo de cómo nuestros dos protagonistas, padre e hijo, intentaran salvar la Navidad al tiempo que recuperan su conexión y su complicidad. Por ello también me he apoyado mucho en los anuncios navideños que tanto se lanzan por estas fechas”, avanza.

“El intentar ser mejor persona, el cambiar, el volver a reencontrarse con la familia y la Navidad son cosas que maridan muy bien. La película tiene ese mensaje positivo que también calará en los más mayores que acompañen a los niños a ver la película”, considera Sevilla.

El director anima a todo el mundo a acudir a las salas de cine, no solo porque tiene los ingredientes perfectos de estas fechas, sino para divertirse: “Un niño, un deseo y una carta a Papá Noel, eso es todo lo que necesitamos para hacer de esta Navidad una aventura inolvidable”, apunta.

Posibilidad de una segunda parte

Mazón, además, asegura que podría plantearse una posible segunda parte, aunque está todavía en fase de ver cómo hacer que los personajes “crezcan”.

Unax Hayden, en la piel de Lucas, el hijo de Salva; Pablo Chiapella, en el papel de Rafita, el mejor amigo de Salva; y María Botto como Pilar, enfermera del hospital donde se encuentra ingresado Papá Noel, completan el reparto de la cinta.