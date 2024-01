Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Jeremy Allen White fue premiado con el Globo de Oro al mejor actor en serie de comedia o musical por su papel de Carmy en ‘The Bear’, desveló la organización de estos galardones durante la ceremonia de su 81 edición.

Allen White tenía como contendientes a Bill Hader por ‘Barry’, Steve Martin y Martin Short con ‘Only Murders in the Building’, Jason Segel con ‘Shrinking’ y Jason Sudeikis por ‘Ted Lasso’.

‘Anatomy of a Fall’ arrebata a Bayona el Globo de Oro

‘Anatomy of a Fall’, de Justine Triet, arrebató al director español Juan Antonio Bayona el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa durante la ceremonia celebrada en Beverly Hills, Los Ángeles (EE.UU.).

La cinta se impuso a ‘Society of the Snow’ y también a la finlandesa ‘Fallen Leaves’, de Aki Kaurismäki; la británica ‘The Zone of Interest’, de Jonathan Glazer; la italiana ‘Io Capitano’, de Matteo Garrone, y la estadounidense ‘Past Lives’, de Celine Song.

Ayo Edebiri, mejor actriz en serie de comedia o musical

La estadounidense Ayo Edebiri ganó el Globo de Oro a mejor actriz en serie de comedia o musical gracias a su participación en ‘The Bear’.

La terna de candidatas que optaban a este galardón estaba conformada por Rachel Brosnahan con ‘The Marvelous Mrs. Maisel’; Quinta Brunson con ‘Abbott Elementary’, Elle Fanning por ‘The Great’, Selena Gómez por ‘Only Murders in the Building’ y Natasha Lyonne (‘Poker Face’).

Kieran Culkin deja a Pedro Pascal sin el Globo de Oro

Kieran Culkin (‘Succession’) reconocido como mejor actor en serie de drama, imponiéndose así al chileno Pedro Pascal (‘The Last of Us’), que también se postulaba en esta categoría.

El resto de finalistas para este apartado eran Brian Cox y Jeremy Strong, ambos por ‘Succession’, Gary Oldman (‘Slow Horses’) y Dominic West (‘The Crown’).